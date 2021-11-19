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Павелко: У Петракова есть возможность работать до 2024 года
Президент УАФ - о нюансах контракта главного тренера сборной
Фото: facebook.com/andriy.pavelko
Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о нюансах контракта Александра Петракова как главного тренера сборной Украины.
"Было принято решение о том, что Александр Петраков будет главным тренером национальной сборной Украины до конца этого отборочного цикла. Также после ЧМ 2022 в Катаре, есть возможность пролонгировать контракт до ЧЕ 2024 в Германии.
Тренер ставит амбициозные цели перед командой и готов вести ее к победам", — сказал Павелко.
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