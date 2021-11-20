Зинченко: Не поверил бы, что с двумя победами в группе можно пробиться в плей-офф

Игрок сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал второе место команды в отборочной группе ЧМ-2022.

– Положительные эмоции, но мы на полпути. Нам предстоят еще невероятно сложные матчи весной, поэтому будем готовиться.

– Поверили бы, если бы вам до начала отбора сказали, что с двумя победами можно выйти в плей-офф?

– Нет, конечно же, нет. Сложилась такая ситуация в группе, сами загнали себя в такое положение. Сами ищем себе проблемы, а потом из них выходим.

– В плей-офф лучше получить сильную команду или середняка?

– Там нет простых соперников, с любой командой нам будет сложно.

– Следили за матчем Финляндии с Францией?

– Прежде всего мы были сфокусированы на своей игре, в которой нам нужно было добыть победу. Но в перерыве думали и об этой встрече, интересовались счетом. Игра давалась нам тяжело. После забитого мяча, где-то на 80-й минуте мы все равно пересматривались и спрашивали, какой там счет.

И боснийцы хорошо играли от обороны, и поле не позволяло нам играть в футбол, который мы любим. Я не люблю искать отмазки, поле одинаковое для обеих команд, но уровень нашей сборной выше боснийцев. Мы должны были играть первым номером.