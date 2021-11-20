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Зинченко: Не поверил бы, что с двумя победами в группе можно пробиться в плей-офф
Но все-таки сборная Украины заняла второе место в группе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Игрок
– Положительные эмоции, но мы на полпути. Нам предстоят еще невероятно сложные матчи весной, поэтому будем готовиться.
– Поверили бы, если бы вам до начала отбора сказали, что с двумя победами можно выйти в плей-офф?
– Нет, конечно же, нет. Сложилась такая ситуация в группе, сами загнали себя в такое положение. Сами ищем себе проблемы, а потом из них выходим.
– В плей-офф лучше получить сильную команду или середняка?
– Там нет простых соперников, с любой командой нам будет сложно.
– Следили за матчем Финляндии с Францией?
– Прежде всего мы были сфокусированы на своей игре, в которой нам нужно было добыть победу. Но в перерыве думали и об этой встрече, интересовались счетом. Игра давалась нам тяжело. После забитого мяча, где-то на 80-й минуте мы все равно пересматривались и спрашивали, какой там счет.
И боснийцы хорошо играли от обороны, и поле не позволяло нам играть в футбол, который мы любим. Я не люблю искать отмазки, поле одинаковое для обеих команд, но уровень нашей сборной выше боснийцев. Мы должны были играть первым номером.
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