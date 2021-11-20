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Прогресс Украины. ФИФА опубликовала обновленный рейтинг сборных
Подопечные Петракова поднялись чуть выше
фото - УАФ, автор - Павло Кубанов
В ноябрьском слоте матчей сборных Украина сыграла вничью (Болгария, 1:1) и победила (Босния и Герцеговина 2:0) по одному разу, благодаря чему смогла улучшить свою позицию в мировом рейтинге FIFA. Теперь "сине-желтые" занимают 25 место.
После этих результатов и выхода в плей-офф подопечные Петракова дополнили свой наработок восемью очками, и теперь имеют в активе 1535 зачетных пунктов. Отметим, что своей позицией украинцам уступили поляки, которые опустились на 27-е место.
1. Бельгия – 1828.45 (0)
2. Бразилия – 1826.35 (0)
3. Франция – 1786.15 (0)
4. Англия – 1755.52 (+1)
5. Аргентина – 1750.51 (+1)
6. Италия – 1740.77 (-2)
7. Испания – 1704.75 (0)
8. Португалия – 1660.25 (0)
9. Дания – 1654.54 (+1)
10. Нидерланды – 1653.73 (+1)
...
18. Швеция – 1588.26 (-1)
19. Уэльс – 1578.01 (0)
25. УКРАИНА – 1535.08 (+1)
38. Шотландия – 1471.82 (+4)
Жирным выделены те сборные, с которыми "сине-желтые" могут встретиться в первом раунде плей-офф отбора на ЧМ-2022. Отметим, что жеребьевка этих пар состоится 26 ноября, а команды встретятся между собой уже в марте.
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