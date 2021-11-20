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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Петраков стал вторым тренером в истории сборной Украины, который не проиграл в стартовых семи матчах

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Правда, в рейтинге набранных очков уступает сразу трем специалистам.

Петраков стал вторым тренером в истории сборной Украины, который не проиграл в стартовых семи матчах

Фото - Евгений Кравс

Новина українською

Недавний новоиспеченный главный тренер сборной Украины Александр Петраков в ноябрьских матчах "сине-желтых" повторил достижения Михаила Фоменко как наставника, не проигравшего в семи стартовых встречах у руля команды. Об этом сообщает zbirna.com.

С сентября этого года в активе Петракова две победы и пять ничейных результатов. У Фоменко было шесть побед при одной ничьей.

Правда, сборная под руководством Петракова набрала 11 очков – столько же, столько и при Шевченко за этот промежуток времени. А вот три тренера опередили по этому показателю Александра Васильевича.

В общей сложности таблица результатов всех наставников, которые провели минимум семь матчей у руля сборной, выглядит так:

Тренер

Годы

В

Н

П

М

О

Михаил ФОМЕНКО

2013

6

1

0

22—2

19

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

2008

5

1

1

9—5

16

Йожеф САБО II

1996—1997

4

1

2

13—9

13

Александр ПЕТРАКОВ

2021

2

5

0

10—7

11

Андрей ШЕВЧЕНКО

2016—2017

3

2

2

9—5

11

Олег БАЗИЛЕВИЧ

1993—1994

3

1

3

8—9

10

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

2000—2001

3

1

3

6—8

10

Олег БЛОХИН II

2011

3

0

4

10—12

9

Анатолий КОНЬКОВ

1995

3

0

4

8—13

9

Юрий КАЛИТВИНЦЕВ

2010—2011

1

5

1

10—11

8

Леонид БУРЯК

2002

2

1

4

7—11

7

Олег БЛОХИН I

2003—2004

0

4

3

3—8

4
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В статье: Андрей Шевченко Украина Михаил Фоменко Александр Петраков
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Комментарии (3)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
20.11.2021 в 13:55
Реально что Фоменко, что Петрушкин, одного поля ягоды!
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0
-1
legio5 (Николаев)
20.11.2021 в 13:42
Маркевич 3-1-0
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0
-1
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Цап-царап (Харків)
20.11.2021 в 13:20
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0
-1


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