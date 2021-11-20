Петраков стал вторым тренером в истории сборной Украины, который не проиграл в стартовых семи матчах

Недавний новоиспеченный главный тренер сборной Украины Александр Петраков в ноябрьских матчах "сине-желтых" повторил достижения Михаила Фоменко как наставника, не проигравшего в семи стартовых встречах у руля команды. Об этом сообщает zbirna.com.

С сентября этого года в активе Петракова две победы и пять ничейных результатов. У Фоменко было шесть побед при одной ничьей.

Правда, сборная под руководством Петракова набрала 11 очков – столько же, столько и при Шевченко за этот промежуток времени. А вот три тренера опередили по этому показателю Александра Васильевича.

В общей сложности таблица результатов всех наставников, которые провели минимум семь матчей у руля сборной, выглядит так: