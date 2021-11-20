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Петраков стал вторым тренером в истории сборной Украины, который не проиграл в стартовых семи матчах
Правда, в рейтинге набранных очков уступает сразу трем специалистам.
Фото - Евгений Кравс
Недавний новоиспеченный главный тренер сборной Украины Александр Петраков в ноябрьских матчах "сине-желтых" повторил достижения Михаила Фоменко как наставника, не проигравшего в семи стартовых встречах у руля команды. Об этом сообщает zbirna.com.
С сентября этого года в активе Петракова две победы и пять ничейных результатов. У Фоменко было шесть побед при одной ничьей.
Правда, сборная под руководством Петракова набрала 11 очков – столько же, столько и при Шевченко за этот промежуток времени. А вот три тренера опередили по этому показателю Александра Васильевича.
В общей сложности таблица результатов всех наставников, которые провели минимум семь матчей у руля сборной, выглядит так:
|
Тренер
|
Годы
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
Михаил ФОМЕНКО
|
2013
|
6
|
1
|
0
|
22—2
|
19
|
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО
|
2008
|
5
|
1
|
1
|
9—5
|
16
|
Йожеф САБО II
|
1996—1997
|
4
|
1
|
2
|
13—9
|
13
|
Александр ПЕТРАКОВ
|
2021
|
2
|
5
|
0
|
10—7
|
11
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
2016—2017
|
3
|
2
|
2
|
9—5
|
11
|
Олег БАЗИЛЕВИЧ
|
1993—1994
|
3
|
1
|
3
|
8—9
|
10
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
2000—2001
|
3
|
1
|
3
|
6—8
|
10
|
Олег БЛОХИН II
|
2011
|
3
|
0
|
4
|
10—12
|
9
|
Анатолий КОНЬКОВ
|
1995
|
3
|
0
|
4
|
8—13
|
9
|
Юрий КАЛИТВИНЦЕВ
|
2010—2011
|
1
|
5
|
1
|
10—11
|
8
|
Леонид БУРЯК
|
2002
|
2
|
1
|
4
|
7—11
|
7
|
Олег БЛОХИН I
|
2003—2004
|
0
|
4
|
3
|
3—8
|
4
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