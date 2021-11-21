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Национальная сборная Украины

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Кварцяный: Предложили Петракова, и мы все проголосовали за него. Был бы другой – проголосовали бы за другого

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Но уверяет, что Александр Васильевич – настоящий профессионал

Кварцяный: Предложили Петракова, и мы все проголосовали за него. Был бы другой – проголосовали бы за другого

фото - УАФ, автор - Павло Кубанов

Новина українською

Член исполкома УАФ Виталий Кварцяный прокомментировал назначение Александра Петракова на пост наставника сборной Украины:

“Он — настоящий профессионал, привел нашу молодежную сборную к званию чемпионов мира в 2019-м, к тому же, адаптирован к большим соревнованиям на юношеском уровне. Этот специалист стал тем тренером, которым стремился. У Петракова наверняка давно была цель, и он ее достиг.

В нашем футболе всегда выделялись тренеры, которые не были сверхфутболистами. Взять Мирона Маркевича, нашего опытнейшего специалиста. Я уверен, что у него тоже был бы результат. И если бы даже кто-то другой из когорты авторитетных специалистов тренировал бы сборную, то так же фанатично днем и ночью работал бы над тем, чтобы подтвердить доверие и достичь результата, позволяющего Украине продолжать дальнейшую турнирную борьбу.

Повторюсь: предложили Петракова — и мы все проголосовали за него. Был бы другой — проголосовали бы за другого”, - сказал Кварцяный.

Напомним, что УАФ переподписала контракт с Александром Петраковым до конца 2022 года, однако уже без приставки “и. о”.

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В статье: Виталий Кварцяный Украина Александр Петраков УАФ
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Комментарии (1)
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2.dc (Николаев)
21.11.2021 в 14:43
))) … имхо, ключевым аргументом здесь было "другой". За другого любой проголосует …
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