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Суркис: Петраков создал боеспособную команду

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Функционер хвалит тренера

Суркис: Петраков создал боеспособную команду

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис дал комментарий о том, кто был бы оптимальным соперником для сборной Украины.

"Сложно сказать. Там серьезные соперники будут, тяжело, но надо стремиться попасть на чемпионат мира. Тем более, главный тренер сказал, что команда не боится никого. Он создал боеспособную команду.

Матч с Боснией показал, что когда надо, то команда способна добывать результат", – сказал Суркис.

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В статье: Игорь Суркис Национальная сборная Украины Динамо (Киев) Национальная сборная Боснии и Герцеговины
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital

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Комментарии (4)
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kalan-86 (Анкара)
21.11.2021 в 17:27
Действительно, и не поспоришь. Много лет трудился не покладая рук и создал боеспособную команду. Честь и хвала.
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Olegyurchak (Хмельницький )
21.11.2021 в 17:17
Послушаем про боеспособную команду после плей-офф.
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Cтепний воїн (Дике поле)
21.11.2021 в 17:16
не могу понять наше инфо пространство! С начало Петраков плохой! Вывел в плей оф отбора и уже хороший! По идеи в случаи провала в плей оф будет снова засран и уволен, а в случаи выхода на ЧМ в Катаре вообще памятник будут предлагать поставить. А чего же не поют деферамбы Блохину? Он вообще до 1/4 довел команду на ЧМ 2006. Или это другое ведь в составе была мировая звезда Шевченко. Просто не понимаю как так можно то срать, то восславлять
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alex.belogubko (одесса)
21.11.2021 в 16:13
согласен с Суркисом -Петраков опытный тренер --Суркис а почему не увольняют Ротаня кто его крышует -почему все молчат 3 турнира проиграл и этот 4 тоже --оно же не тренер а физрук как и Дзерби одни понты игра на публику
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