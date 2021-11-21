Национальная сборная Украины
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Суркис: Петраков создал боеспособную команду
Функционер хвалит тренера
Фото: ФК Динамо Киев
Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис дал комментарий о том, кто был бы оптимальным соперником для сборной Украины.
"Сложно сказать. Там серьезные соперники будут, тяжело, но надо стремиться попасть на чемпионат мира. Тем более, главный тренер сказал, что команда не боится никого. Он создал боеспособную команду.
Матч с Боснией показал, что когда надо, то команда способна добывать результат", – сказал Суркис.
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Источник:ПРОФУТБОЛ Digital
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Комментарии (4)
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kalan-86 (Анкара)
21.11.2021 в 17:27
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Olegyurchak (Хмельницький )
21.11.2021 в 17:17
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Cтепний воїн (Дике поле)
21.11.2021 в 17:16
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alex.belogubko (одесса)
21.11.2021 в 16:13
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