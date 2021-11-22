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Шевченко - о выходе Украины в плей-офф ЧМ: Это большой кусок и моей работы
Андрей Николаевич поздравил украинцев с достижением результата
Genoa CFC
Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко поделился мнением об украинском футболе, а также поздравил сборную Украины с выходом в плей-офф квалификации чемпионата мира - 2022.
- Что скажете о сборной Украины?
– Поздравляю команду. Сделал пост перед матчем, поздравил ребят после. С некоторыми созванивались. Очень рад. Это большой кусок и моей работы, моего тренерского штаба. Будем смотреть, следить. Для меня и моего штаба сборная всегда будет родной командой.
- В ЛЧ "Динамо" и "Шахтер" сыграют на этой неделе. Почему наши клубы не могут конкурировать с грандами?
– Это не ко мне вопрос. Конечно, я смотрю. Верю, что у нас будет поколение. В Украине есть футболисты. Самое главное – дождаться поколения, когда сможем создать конкурентоспособную команду в одном или другом клубе, которая сможет реализовывать все задачи, которые перед ней ставятся.
Думаю, наши два ведущих клуба, некоторые, которые подтягиваются к "Динамо" и "Шахтеру", имеют шансы сделать это, – сказал Шевченко в эфире MEGOGO.
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