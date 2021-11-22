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Шевченко - о выходе Украины в плей-офф ЧМ: Это большой кусок и моей работы

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Андрей Николаевич поздравил украинцев с достижением результата

Шевченко - о выходе Украины в плей-офф ЧМ: Это большой кусок и моей работы

Genoa CFC

Новина українською

Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко поделился мнением об украинском футболе, а также поздравил сборную Украины с выходом в плей-офф квалификации чемпионата мира - 2022.

- Что скажете о сборной Украины?

– Поздравляю команду. Сделал пост перед матчем, поздравил ребят после. С некоторыми созванивались. Очень рад. Это большой кусок и моей работы, моего тренерского штаба. Будем смотреть, следить. Для меня и моего штаба сборная всегда будет родной командой.

- В ЛЧ "Динамо" и "Шахтер" сыграют на этой неделе. Почему наши клубы не могут конкурировать с грандами?

– Это не ко мне вопрос. Конечно, я смотрю. Верю, что у нас будет поколение. В Украине есть футболисты. Самое главное – дождаться поколения, когда сможем создать конкурентоспособную команду в одном или другом клубе, которая сможет реализовывать все задачи, которые перед ней ставятся.

Думаю, наши два ведущих клуба, некоторые, которые подтягиваются к "Динамо" и "Шахтеру", имеют шансы сделать это, – сказал Шевченко в эфире MEGOGO.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Дженоа (Генуя)
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Источник:
Tribuna.com

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Комментарии (13)
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vinn (Khmelnitsky)
22.11.2021 в 14:56
Ну тупий народ... ну тупий... Зеля підтвердить))) Тож грала збірна з Шевою, очки набирала... а якби не набирала би нічого- де була би зараз Петраковим? але ж ніт... скромність тут шукають)) Ви би поскромнічали- і свою тупість при собі тримали))) П.С. Кожний ваш мінус- для мене плюс- налітай, підтверджуй мою правоту)
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0
0
dalexx (Украина)
22.11.2021 в 14:50
Человек без совести вообще
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0
0
VladKoval61 (Херсон)
22.11.2021 в 14:36
да шева от скромности не умрет да если би не петраков не било би плей офф одни ничьи с казахами чего стоют
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+2
0
vinn (Khmelnitsky)
22.11.2021 в 14:53
мля... на чого ви такі тупі.... При Шеві казахи - лиш один забили)) а при Петракову?
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0
0
cucumber (Киев)
22.11.2021 в 14:27
Та чого там скромничати, треба як Бивалову: " Благодаря моему чуткому руководству"(моск.) Людина в полоні власних ілюзій, треба не про це думати, а як виводити команду Дженоа з кризи, бо вона на порозі вильота. вася огурцов
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+2
0
Mexxxxx (Просяная)
22.11.2021 в 14:10
Можно было бы и без слова "большой". Как-то поскромней, а болельщики б сказали та нет, и ты внес вклад. А так сам себя...
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+1
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
22.11.2021 в 13:50
Шева все-таки вивів збірну на Євро-2020 з першого місця. Побачимо як зіграє збірна Петракова у плей-оф. Можливо знову на шведів вийдемо як на Євро? Тоді й побачимо різницю.
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0
-1
aleks68
22.11.2021 в 14:29
лижи и не гавкай ....
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+2
0
янковский ян (Запорожье)
22.11.2021 в 13:40
Не стыдно ему?
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+4
-1
MaximSK (Киев)
22.11.2021 в 13:39
Хорошо, что он ушел тогда в конце июля из сборной, в итоге это помогло команде занять второе место. Не уверен что с ним мы бы смогли обыграть финнов и боснийцев в гостях, ис французами вничью сыграть, может Казахстан бы обыграли только
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+3
0
Olegyurchak (Хмельницький )
22.11.2021 в 13:24
Скромный такой, кусок без побед...
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+7
0
Forsaken (Черкаси)
22.11.2021 в 13:15
Цікаво, сказав би те саме якщо б не вийшли? :)
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+5
0
Wille_kiev (Украина)
22.11.2021 в 13:07
Ну да, так мощно просрать в начале отбора 4 очка ещё надо уметь. Твоя заслуга бесспорно!
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+5
-1


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