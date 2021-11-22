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Павелко: Матчи сборной Украины всегда должны показывать в свободном доступе
Это основная позиция УАФ
Фейсбук Андрія Павелка/Автор невідомий
Президент УАФ Андрей Павелко в эфире программы "Футбольный формат" высказал свое мнение о трансляциях матчей сборной Украины.
"Наша цель, чтобы матчи сборной были доступны всем нашим зрителям. УПЛ – это их вопросы и клубов. Матчи сборной всегда должны показывать в свободном доступе. Это наша основная позиция.
Хотя даже матчи сборной – это права УЕФА, которые мы передаем на целый год. УЕФА обязывает придерживаться многих вещей. Это большой маркетинговый вопрос, который стоит отдельного интервью", - сказал Павелко.
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