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Павелко: Матчи сборной Украины всегда должны показывать в свободном доступе

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Это основная позиция УАФ

Павелко: Матчи сборной Украины всегда должны показывать в свободном доступе

Фейсбук Андрія Павелка/Автор невідомий

Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко в эфире программы "Футбольный формат" высказал свое мнение о трансляциях матчей сборной Украины.

"Наша цель, чтобы матчи сборной были доступны всем нашим зрителям. УПЛ – это их вопросы и клубов. Матчи сборной всегда должны показывать в свободном доступе. Это наша основная позиция.

Хотя даже матчи сборной – это права УЕФА, которые мы передаем на целый год. УЕФА обязывает придерживаться многих вещей. Это большой маркетинговый вопрос, который стоит отдельного интервью", - сказал Павелко.

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В статье: Украина Андрей Павелко
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Комментарии (3)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
22.11.2021 в 16:16
Файно дякуємо, Андріє Васильовичу, особливо за нагородження орденом такого-собі общедоступного футболопостачальника дєнісова.
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Caballero (DC)
22.11.2021 в 16:10
Спасибо Вам, Андрей, за честность и принципиальность от украинских болельшиков. Низкий поклон.
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2.dc (Николаев)
22.11.2021 в 15:51
Молодец Павелко, шо говорил, шо воздух просто разгонял. Вроде и все правильно излагает, а ни холодно никому от того, ни жарко …)))
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