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Леоненко: В матче с Рухом Шахтер просто загнал 11 человек в штрафную

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

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Леоненко: В матче с Рухом Шахтер просто загнал 11 человек в штрафную

скриншот youtube

Новина українською

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко проанализировал матч 15 тура УПЛ "Шахтер" - "Рух", в котором "горняки" одержали победу со счетом 2:0.

"Игроки "Шахтера" тоже виноваты, не особо много сил у "Руха" ушло. Всем игрокам "Шахтера" нужно играть как будто в штрафной.

У меня впечатление, что там только Додо бегает и Исмаили. Шахтер просто загнал 11 человек в штрафную", - сказал Леоненко.

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В статье: Виктор Леоненко Шахтер (Донецк) Рух (Львов)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
22.11.2021 в 20:52
Слово Експерт треба брати у лапки. Троль ахметівський.
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