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Леоненко: В матче с Рухом Шахтер просто загнал 11 человек в штрафную
Эксперт знает, о чем говорит
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Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко проанализировал матч 15 тура УПЛ "Шахтер" - "Рух", в котором "горняки" одержали победу со счетом 2:0.
"Игроки "Шахтера" тоже виноваты, не особо много сил у "Руха" ушло. Всем игрокам "Шахтера" нужно играть как будто в штрафной.
У меня впечатление, что там только Додо бегает и Исмаили. Шахтер просто загнал 11 человек в штрафную", - сказал Леоненко.
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Источник:ТК Футбол
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Комментарии (1)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
22.11.2021 в 20:52
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