Леоненко: В матче с Рухом Шахтер просто загнал 11 человек в штрафную

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко проанализировал матч 15 тура УПЛ "Шахтер" - "Рух", в котором "горняки" одержали победу со счетом 2:0.

"Игроки "Шахтера" тоже виноваты, не особо много сил у "Руха" ушло. Всем игрокам "Шахтера" нужно играть как будто в штрафной.

У меня впечатление, что там только Додо бегает и Исмаили. Шахтер просто загнал 11 человек в штрафную", - сказал Леоненко.