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СМИ: Контракт Петракова никак не изменился, у него осталась та самая маленькая зарплата

Национальная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Но в случае выхода на ЧМ заложены серьезные бонусы

СМИ: Контракт Петракова никак не изменился, у него осталась та самая маленькая зарплата

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Новина українською

Журналист ТаТоТаке Сергей Болотников заявил о том, что главный тренер сборной Украины Александр Петраков не получил надбавки к зарплате за успешные результаты во главе сборной Украины.

"Как ни странно, контракт Петракова никак не изменился. У него осталась та самая маленькая зарплата, порядка десяти тысяч долларов в месяц. Но, с другой стороны, это логично, ведь задача еще не выполнена.

Если Петраков выведет сборную Украины на чемпионат мира, тогда можно будет говорить о каком-то увеличении зарплаты. Там и премиальные заложены, благодаря которым Петраков отобьет себе всю ту зарплату, что недополучил, в разы" — сказал Болотников.

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В статье: Украина Александр Петраков ТаТоТаке Сергей Болотников
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (4)
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Serega1111 (Киев)
22.11.2021 в 21:54
Уверен, если бы хорошенько пересмотреть и почистить штат УАФ - всех этих замов и советников, то хватило бы на нормальную зарплату главному тренеру сборной страны
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+1
0
Zonder (Днепр)
22.11.2021 в 21:49
Это только для бэ-мэ нарисовали сладкий контракт.
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0
0
Footballers (Умань)
22.11.2021 в 21:41
Мені б таку маленьку
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0
0
Лекарь (село Дарница)
22.11.2021 в 22:02
Кто на что учился
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0
0


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