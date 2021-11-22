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СМИ: Контракт Петракова никак не изменился, у него осталась та самая маленькая зарплата
Но в случае выхода на ЧМ заложены серьезные бонусы
Фото: facebook.com/andriy.pavelko
Журналист ТаТоТаке Сергей Болотников заявил о том, что главный тренер
"Как ни странно, контракт Петракова никак не изменился. У него осталась та самая маленькая зарплата, порядка десяти тысяч долларов в месяц. Но, с другой стороны, это логично, ведь задача еще не выполнена.
Если Петраков выведет сборную Украины на чемпионат мира, тогда можно будет говорить о каком-то увеличении зарплаты. Там и премиальные заложены, благодаря которым Петраков отобьет себе всю ту зарплату, что недополучил, в разы" — сказал Болотников.
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