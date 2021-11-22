Гамула: Петраков, конечно же, молодец – это однозначно

Известный украинский тренер Игорь Гамула высказался о главном тренер сборной Украины Александре Петракове.

"Много очков потеряли. Но все равно сумели решить задачу – вышли в "стыки". Наверное, были такие планы у сборной Украины, учитывавшей, что первое место займет Франция, а она, стало быть, второе. Как бы там ни было, а на мой взгляд, те результаты, которые оказались неудачными (имею ввиду обе ничьи с Казахстаном и домашнюю "мировую" с Боснией и Герцеговиной). Тем не менее, решили задачу и теперь остается лишь ждать жребия. В дальнейшем Украине будет сложно, так как она попала в несеянную группу. К тому же, первый матч будет играться на выезде. Но будем надеяться, что у ребят все получится. Я очень внимательно слежу за выступлениями сборной Украины, искренне переживаю за нее и болею.

Петраков, конечно же, молодец – это однозначно. Как бы ни было сложно сборной Украины, но в отборочном цикле ей удалось ни разу не проиграть.

Александр Петраков заслужил, чтобы была снята приставка "и.о.". Если же говорить не о турнирных делах, то наверное, все-таки при возникновении каких-либо недомолвок или разногласий с имеющимися в коллективе звездами нужен тактичный подход. Полагаю, что после ситуации с Малиновским были сделаны выводы. Терять таких футболистов в решающие моменты турнирной борьбы не очень правильно", - сказал Гамула.