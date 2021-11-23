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Цыганык: Ребров не будет продлевать контракт с Аль-Айном и хочет в сборную Украины

Национальная сборная Украины
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Спешить тренеру некуда

Цыганык: Ребров не будет продлевать контракт с Аль-Айном и хочет в сборную Украины

Фото: twitter.com/alainfcae_en/Автор - невідомий

Новина українською

Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал о том, что тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров не планирует продлевать контракт с клубом и ждет развития ситуации в сборной Украины.

"Ребров сейчас не собирается продлевать контракт. Он хочет в сборную Украины. Сергей не хочет там оставаться, и если будет вакантной позиция в сборной Украины, то он ее возглавит. Ребров должен возглавить сборную, но сложно сказать, когда это случится.

Сейчас работает Александр Петраков, но продлевать контракт Ребров с "Аль-Айном" не планирует. Посмотрим, как сборная сыграет весной, какой соперник будет. Реброву спешить некуда", - сказал Цыганык.

Напомним, что контракт Реброва с "Аль-Айном" рассчитан до весны 2022 года.

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В статье: Сергей Ребров Украина Игорь Цыганык
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Источник:
Football Hub

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