Цыганык: Ребров не будет продлевать контракт с Аль-Айном и хочет в сборную Украины

Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал о том, что тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров не планирует продлевать контракт с клубом и ждет развития ситуации в сборной Украины .

"Ребров сейчас не собирается продлевать контракт. Он хочет в сборную Украины. Сергей не хочет там оставаться, и если будет вакантной позиция в сборной Украины, то он ее возглавит. Ребров должен возглавить сборную, но сложно сказать, когда это случится.

Сейчас работает Александр Петраков, но продлевать контракт Ребров с "Аль-Айном" не планирует. Посмотрим, как сборная сыграет весной, какой соперник будет. Реброву спешить некуда", - сказал Цыганык.