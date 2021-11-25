Национальная сборная Украины
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Сборная Украины установила рекорд по количеству матчей за год
В 2021 году сборная Украины провела 18 матчей
фото - УАФ, автор - Павло Кубанов
В календарном 2021 году
Более того, предыдущий рекорд, установленный в год чемпионата мира-2006, был перекрыт уже в октябре.
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Источник:УАФ
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