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Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборная Украины установила рекорд по количеству матчей за год

Национальная сборная Украины
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В 2021 году сборная Украины провела 18 матчей

Сборная Украины установила рекорд по количеству матчей за год

фото - УАФ, автор - Павло Кубанов

Новина українською

В календарном 2021 году национальная сборная Украины провела 18 поединков, что является абсолютным рекордом за всю ее историю.

Более того, предыдущий рекорд, установленный в год чемпионата мира-2006, был перекрыт уже в октябре.

Сборная Украины установила рекорд по количеству матчей за год - изображение 1
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В статье: Украина
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Источник:
УАФ

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