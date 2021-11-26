Сборная Украины узнала соперников по плей-офф раунду отбора ЧМ-2022

Сегодня, 26 ноября, состоялась жеребьевка плей-офф отборочного раунда ЧМ-2022.

Узнала своих соперников и сборная Украины . Наша команда была при жеребьевке несеянной. При этом, для выхода на ЧМ нужно будет пройти двух соперников.

Итак, в полуфинале сборная Украины сыграет с Шотландией, а в финале, в случае прохода шотландцев – с победителем пары Уэльс - Австрия.

Матч с Шотландией сборная Украины проведет на выезде.

Если украинцы пройдут Шотландию, то и второй поединок также проведут в гостях.

В полуфинальных и финальных противостояниях будет сыграно по одному матчу. Полуфиналы запланированы на 24 марта 2022 года, финалы – на 29 марта 2022 года.