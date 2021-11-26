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Сборная Украины узнала соперников по плей-офф раунду отбора ЧМ-2022
Матчи состоятся в конце марта
fifa.com
Сегодня, 26 ноября, состоялась жеребьевка плей-офф отборочного раунда ЧМ-2022.
Узнала своих соперников и
Итак, в полуфинале сборная Украины сыграет с Шотландией, а в финале, в случае прохода шотландцев – с победителем пары Уэльс - Австрия.
Матч с Шотландией сборная Украины проведет на выезде.
Если украинцы пройдут Шотландию, то и второй поединок также проведут в гостях.
В полуфинальных и финальных противостояниях будет сыграно по одному матчу. Полуфиналы запланированы на 24 марта 2022 года, финалы – на 29 марта 2022 года.
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