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Сборная Украины узнала соперников по плей-офф раунду отбора ЧМ-2022

Национальная сборная Украины
Обновлено
(7 голосов)

Матчи состоятся в конце марта

Сборная Украины узнала соперников по плей-офф раунду отбора ЧМ-2022

fifa.com

Новина українською

Сегодня, 26 ноября, состоялась жеребьевка плей-офф отборочного раунда ЧМ-2022.

Узнала своих соперников и сборная Украины. Наша команда была при жеребьевке несеянной. При этом, для выхода на ЧМ нужно будет пройти двух соперников.

Итак, в полуфинале сборная Украины сыграет с Шотландией, а в финале, в случае прохода шотландцев – с победителем пары Уэльс - Австрия.

Матч с Шотландией сборная Украины проведет на выезде.

Если украинцы пройдут Шотландию, то и второй поединок также проведут в гостях.

В полуфинальных и финальных противостояниях будет сыграно по одному матчу. Полуфиналы запланированы на 24 марта 2022 года, финалы – на 29 марта 2022 года.

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В статье: Украина
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Комментарии (21)
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bombard (Харьков)
26.11.2021 в 18:35
Австрия на евро неожиданно показала себя непроходимой для нас командой, просто без шансов. Надо помнить об этом уроке, прежде всего, чтобы Шотландия не стала такой же неожиданностью.
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0
0
friday13 (Львів)
26.11.2021 в 18:34
македонців кинули на убой
Ответить
0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
26.11.2021 в 18:33
матчи в гостях канешна не айс, ну шо ж
Ответить
0
0
Vovanatb(Lemberg-NY) (Нью-Йорк)
26.11.2021 в 18:33
Неужели в коем то веке нам заканало со жребием? Всех поздравляю! Шансы попасть в Катар - Официально есть! С чем еще раз поздравляю! Главное теперь не ударить лицом…
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+2
-1
Mexxxxx (Просяная)
26.11.2021 в 18:33
Как вчера я писал в комментариях, что нам попадет группа с Шотланлией и Уэльсом, так и вышло. И ни надо кликать и притягивать на свою голову Италию и Португалию. Жребий отличный из того что есть.
Ответить
+1
0
Kela (Одесса)
26.11.2021 в 18:33
Отлично, есть шансы
Ответить
+1
0
MaximSK (Киев)
26.11.2021 в 18:32
Если пройдем Шотландию, вторую игру тоже в гостях сыграем?
Ответить
0
0
avatar
Печник (Бабаи Харьковская об)
26.11.2021 в 18:35
Да. В новости так написано
Ответить
0
0
Wille_kiev (Украина)
26.11.2021 в 18:35
Да
Ответить
0
0
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
26.11.2021 в 18:32
Представляю, какая истерика сейчас у одного вечно второго... Ему не подсунули слабых соперников.... Жёсткие итальянцы не предоставят шансов в атаке...Какая печаль... Также, представляю себе эмоции одного трехклубного... Который иногда выходит сюда под ником "итальяно"... Он троллит и за итальянцев и за вечно второго....
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+1
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
26.11.2021 в 18:32
нормальный нейтральный жереб, наконец-то. В том числе с финальной парой. За пшеков тоже поболеем))
Ответить
0
0
Tasha19
26.11.2021 в 18:30
З жеребкуванням нам пощастило)
Ответить
+2
0
kalan-86 (Анкара)
26.11.2021 в 18:27
Ну что, Петраков таки фартовый. Правда все наши соперники очень крепкие команды. Шотландию проходить обязаны. Думаю в финале сыграем с Австрией и посмотрим смогли ли сделать выводы после евро. Поляки должны пройти лёгкого соперника, ну а если не поляки, то Шведы уж точно должны снять все вопросы. Надеюсь увидеть Роналду на его финальном чемпионате мира, а макароны у телевизора второй чемпионат к ряду.
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+1
-1
Камонплей
26.11.2021 в 18:27
Лотар гравцем чудовим був і кульки магічно дістає. Дяка
Ответить
+1
0
Algrab (Костопiль)
26.11.2021 в 18:27
Нормальний жереб, їстівні супротивники...І перемоги полякам над рашистами.
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+3
0
aleks68
26.11.2021 в 18:27
шотландия это хорошо.шансы есть.лишь игроки сборной из упл успели набрать форму к концу марта.
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+2
0
KadimXa (Харьков)
26.11.2021 в 18:27
Ну это очень благосклонный жребий. Если эти команды не подходить,то нечего нам делать на ЧМ
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+4
0
Wille_kiev (Украина)
26.11.2021 в 18:26
Уххх как же нас пронесло)Теперь всё в руках сборной.
Ответить
+2
0
sasha_lv (Львів)
26.11.2021 в 18:25
Норм
Ответить
+3
0
Olegyurchak (Хмельницький )
26.11.2021 в 18:25
Спасибо за честную жеребьевку.
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+5
0
rivnenskyi (Рівне)
26.11.2021 в 18:24
Хвартонуло))) Шанси є.
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+3
0


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