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Шевчук: Как сказал Петраков: "Неважно какая команда попадет". Мы верим, что выиграем
Ждем жеребьевку
ДК от Шурика
Экс-игрок сборной Украины Вячеслав Шевчук поделился ожиданиями от
“Отлично, что наши ребята справились в такой тяжелой группе. У нас есть шансы в стыковых матчах. Я верю в наших ребят. Как сказал Александр Петраков "Неважно какая команда попадет". Мы верим, что выиграем. Вместе нужно поддержать наших ребят.
Без сомнения, я бы выделил всю команду в отборе. Но прежде основным лидером является Андрей Ярмоленко. Он находится в прекрасной форме и переживает вторую молодость. В каждой игре он отдавал все силы и опыт: и в раздевалке, и на поле. Для меня это был такой вожак. Плюс у нас много молодых ребят появилось, какие понемногу адаптируются в команде”, - сказал Шевчук.
Напомним, что жеребьевка плей-офф отбора на ЧМ-2022 пройдет сегодня, 26 ноября. Начало – в 18:00
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