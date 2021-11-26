Петраков: Сидел и молил Бога, чтобы не попались Италия и Португалия

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал итоги жеребьевки плей-офф раунда ЧМ-2022 , где в полуфинале наша команда сыграет с Шотландией, а в случае победы выходит на пару Уэльс / Австрия.

"Хорошая жеребьевка. Повезло, что не попались Италия и Португалия. Сидел здесь и молил Бога, чтобы они не попались.

Отличные британские команды. Честно говоря, я хотел этих соперников. Любопытно будет сыграть. Шотландию сейчас будем учить. Я даже не смотрел еще информацию о них. Если бы еще дома сыграли, то вообще было бы фантастикой. Сначала наша цель – 24 марта, когда будет Шотландия. Никогда не заглядываю далеко", - сказал Петраков.