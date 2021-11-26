  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Петраков: Сидел и молил Бога, чтобы не попались Италия и Португалия
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Петраков: Сидел и молил Бога, чтобы не попались Италия и Португалия

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

В полуфинале сыграем с Шотландией

Петраков: Сидел и молил Бога, чтобы не попались Италия и Португалия

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал итоги жеребьевки плей-офф раунда ЧМ-2022, где в полуфинале наша команда сыграет с Шотландией, а в случае победы выходит на пару Уэльс / Австрия.

"Хорошая жеребьевка. Повезло, что не попались Италия и Португалия. Сидел здесь и молил Бога, чтобы они не попались.

Отличные британские команды. Честно говоря, я хотел этих соперников. Любопытно будет сыграть. Шотландию сейчас будем учить. Я даже не смотрел еще информацию о них. Если бы еще дома сыграли, то вообще было бы фантастикой. Сначала наша цель – 24 марта, когда будет Шотландия. Никогда не заглядываю далеко", - сказал Петраков.

Напомним, что в полуфинальных и финальных противостояниях будет сыграно по одному матчу. Полуфиналы запланированы на 24 марта 2022 года, финалы – на 29 марта 2022 года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Александр Петраков
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (8)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
download1 (huyersk)
26.11.2021 в 20:13
Підкупає Петраков своїм азартом!Дай боже усе вийде!
Ответить
+1
0
Запорізьке Торпедо (zp)
26.11.2021 в 19:58
у ПЦУ уровень благодати просто не сравним с рпцшной, на порядки выше, вон сколько уверовали, про грехи и Бога заговорили)
Ответить
+1
-1
Tasha19
26.11.2021 в 19:49
Ну це вже занадто, зрозуміло в компанію до Португалії чи Італії ніхто не хотів, але ГТ не має такого говорити.
Ответить
0
-1
Kela (Одесса)
26.11.2021 в 19:42
Опять Петраков говорит то, что не должен делать главный тренер команды которая хочет выйти в финал ЧМ, выглядит все как то трусливо. Иногда лучше молчать.
Ответить
0
-1
MaximSK (Киев)
26.11.2021 в 19:30
Если попали бы в группу С, там не было бы ни единого шанса, не завидую Турции и Северной Македонии, но нам также не повезло в 2013 году, когда нам попалась Франция. Тут надо не недооценить Шотландию, индивидуально они нас не сильнее, но они очень хорошо играют головой и опасны при стандартах, симпатичную игру показывают.
Ответить
0
0
kravaserega (Kyiv)
26.11.2021 в 19:19
Всё в ваших руках/ногах, удачи
Ответить
0
-1
kalan-86 (Анкара)
26.11.2021 в 19:16
Ты же говорил, что все равно кто попадётся, всех пройдём. Иди, учи Шотландию. Начни с изучения глобуса. Давай, Петраков, поднажми, здесь на одной только мнимой самоуверенности не вытянешь.
Ответить
+1
-1
Fishing 555 (Rivne)
26.11.2021 в 19:15
Трус не играет в хоккей! Думаю и у Шотландии Украина не вииграет.
Ответить
+2
-3


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...