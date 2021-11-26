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Петраков: Сидел и молил Бога, чтобы не попались Италия и Португалия
В полуфинале сыграем с Шотландией
Фото Павла Кубанова - УАФ
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал
"Хорошая жеребьевка. Повезло, что не попались Италия и Португалия. Сидел здесь и молил Бога, чтобы они не попались.
Отличные британские команды. Честно говоря, я хотел этих соперников. Любопытно будет сыграть. Шотландию сейчас будем учить. Я даже не смотрел еще информацию о них. Если бы еще дома сыграли, то вообще было бы фантастикой. Сначала наша цель – 24 марта, когда будет Шотландия. Никогда не заглядываю далеко", - сказал Петраков.
Напомним, что в полуфинальных и финальных противостояниях будет сыграно по одному матчу. Полуфиналы запланированы на 24 марта 2022 года, финалы – на 29 марта 2022 года.
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