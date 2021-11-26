Жаловаться грех. Мнение редакции относительно результатов жеребьевки стыков ЧС-2022 для Украины

В пятницу, 26-го ноября 2021-го года, состоялась жеребьевка раунда плей-офф квалификации ЧМ-2022. Двенадцать команд были поделены на три группы, в которых борьба состоится в формате "финала четырех". По одному матчу – в полуфиналах, один матч – в финале. В полуфиналах дома сыграют сеяные команды, а хозяин финалов каждой группы определился дополнительной жеребьевкой.

Украина с позиции несеянной сборной попала в группу А, где сыграет в полуфинале в гостях с Шотландией. В случае победы команду Петракова ожидает визит в гости к победителю пары Уэльс - Австрия. Редакция UA-Футбол оценила результаты жеребьевки и поделилась своим мнением с читателями.

Сборная Шотландии выиграла шесть из шести осенних матчей отбора к ЧМ-2022, переиграв в том числе сборную Австрии, которая уверенно победила Украину на Евро, и сборную Дании, полуфиналиста чемпионата Европы, команду, не потерявшую ни одного очка до встречи с Шотландией в последнем туре.

Местные обозреватели называют это поколение игроков сборной Шотландии лучшим за последние десять лет. Футбол Шотландии не всегда можно назвать привлекательным, но это сборная с характером, умеющая добывать результат. У Шотландии нет таких звезд, как у Португалии и Италии, но такие игроки как Эндрю Робертсон, Киран Тирни, Джон Макгинн, Скотт Мактомини, Лиам Купер и другие – основные в своих клубах АПЛ, самой компетентной лиги мира. Киран Кларк, возглавивший сборную в мае 2019 года, смог сделать из Шотландии крепкую, дисциплинированную и агрессивную команду. Поскольку матчи сборной Украины часто напоминают борьбу, а не футбол, команде Петракова будет непросто – в борьбе Шотландия не уступит. Борис Сорокин

Честно говоря, лучшего расклада на бумаге не стоило даже и желать. У Италии и Португалии индивидуальный уровень игроков и ощущение ответственности в случае провала – на порядок выше, чем таковые у сборной Украины, здесь никакой речи о недооценке даже не идет. В итоге, они будут эпично очно рубиться за право сыграть на Мундиале. Представить только, чемпионы Европы или Криштиану и компания не поедут на ЧМ. Кстати, шведов, учитывая их зуб на нас из-за ЕВРО, можно смело заносить в эту же нежелательную когорту.

Вот в противоположной корзине и остались Шотландия с Уэльсом, к ним с "нашей стороны" подоспела знакомая Австрия. Шотландия выступала на чемпионате Европы и откровенно расстроила качеством своей игры, Украина обязана выгрызать билет на встречу с подопечными Пейджа или Фоды. Скорее всего, "финал" у нас будет как раз с Австрией, разбитый и несплоченный Уэльс машина Франко замечать не должна. Прессинг, слаженность, готовность работать – с австрийцами без удачи будет тяжело. Тем не менее, с такими соперниками Петракову под силу выйти на ЧМ и войти в историю.

Прогноз: две нервные минимальные победы игроков сборной Украины на выезде с литрами выпитого фанатами валидола у телевизоров дома. Влад Петрушевский

На жеребьевку, в процессе которой наша сборная была вне посева, жаловаться грех. Ну просто грех, ведь это большое счастье, что удалось пойти разными путями с Португалией и Италией. На бумаге Шотландия и Уэльс/Австрия, которые нам достались, выглядят самым удобным вариантом из всего возможного. Но на практике вряд ли все будет так просто.

"Тартановая армия" – команда, играющая в простой, но очень интенсивный футбол. Важно будет хорошо подготовиться физически. И быть готовым играть в энергозатратном темпе не 90, а все 120 минут. Вот в этом контексте немного тревожно за финал. Ведь если Украина туда выйдет, то с огромной затратой сил. А нам даже в ситуациях с меньшим психологическим напряжением обычно плохо даются вторые матчи в "спаренных" турах.

Если в финале окажется Австрия, будет возможность отомстить ей за поражение на Евро-2020. Как ни крути, а с точки зрения психологии ситуация благоприятна: нет авторитетов, будет безумная мотивация. Главное не перегореть еще до начала раунда плей-офф. Прогноз – выход в финал. А там уже классические 50/50. Игорь Семйон

Украина избежала наихудшего расклада в виде Португалии и Италии, которые априори класснее нашей команды - и это главное. Что такое играть против соперника, который превосходит тебя в мастерстве, спросите у "Шахтера" и "Динамо" - они на неделе как могли сопротивлялись "Интеру" и "Баварии" соответственно. Результат налицо.

По поводу группы из Украины, Шотландии, Уэльса и Австрии - она абсолютно равная. Здесь нет ни ярко выраженного фаворита, ни очевидного аутсайдера. Каждый может обыграть каждого, соответственно и шансы всех попасть на ЧМ равны - по 25%. Все решат детали - например, реализация моментов. Если будем бить, как с Казахстаном - наша песня спета. Роман Синчук

Подфартило. Это если говорить о жребии кратко. Украина так тяжело шла в отборочной группе, а теперь имеет вполне неплохие шансы сыграть на Чемпионате мира. Нужно понять главное. Мотивации у нас будет ого-го. И для Петракова, и для некоторых лидеров - это последний шанс сыграть на главном мировом турнире, а потому все будут настроены максимально.

Теперь о соперниках. Шотландия - неплохая команда, но вылет от неё будет считаться провалом. Не забывайте, что на недавнем Евро мы играли в четвертьфинале, а шотландцы были последними в группе. Там есть несколько неплохих игроков, есть основной фулбек "Ливерпуля", но играть с ними можно и проходить их нужно. Иначе зачем было рваться на второе место.

Дальше. Уэльс - Австрия. Со вторыми в теории вырисовывается классная история. Мы проиграли им на Евро, но прошли дальше по турниру, а теперь можем доказать, что та игра была случайностью. Либо же справедливым игровым избиением. С Уэльсом хуже. Там у многих тоже будут гореть глаза сыграть на ЧМ, а мотивированный Бэйл и Рэмси - страшная сила. Будет сложно, но потягаться можем. А потому имеем следующее - в финал плей-офф Украина пройдет. А там сложнее...

Прогноз: напряженная борьба в финале плей-офф. Георгий Грошев

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