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Пятов: Повезло. Мы получили равного себе соперника и обязаны его проходить
Не Италия и не Португалия
uaf.ua
Голкипер сборной Украины Андрей Пятов прокомментировал
"Повезло. Честно скажу. Выбор был между Италия-Португалия и Шотландия-Уэльс. Шанс 50 на 50. Поэтому, считаю, что повезло. Но это также груз ответственности. Мы получили равного себе соперника и обязаны его проходить", - сказал Пятов.
Напомним, что в полуфинальных и финальных противостояниях будет сыграно по одному матчу. Полуфиналы запланированы на 24 марта 2022 года, финалы – на 29 марта 2022 года.
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