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Пятов: Повезло. Мы получили равного себе соперника и обязаны его проходить

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Не Италия и не Португалия

Пятов: Повезло. Мы получили равного себе соперника и обязаны его проходить

uaf.ua

Новина українською

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов прокомментировал итоги жеребьевки плей-офф раунда ЧМ-2022, где в полуфинале наша команда сыграет с Шотландией, а в случае победы выходит на пару Уэльс / Австрия.

"Повезло. Честно скажу. Выбор был между Италия-Португалия и Шотландия-Уэльс. Шанс 50 на 50. Поэтому, считаю, что повезло. Но это также груз ответственности. Мы получили равного себе соперника и обязаны его проходить", - сказал Пятов.

Напомним, что в полуфинальных и финальных противостояниях будет сыграно по одному матчу. Полуфиналы запланированы на 24 марта 2022 года, финалы – на 29 марта 2022 года.

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В статье: Андрей Пятов Украина Шахтер (Донецк)
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Комментарии (4)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
26.11.2021 в 20:16
Перемога буде за нами. Шотландія, а потім Вельс, і ми у пісках Катару...
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0
0
krakow (Херсон)
26.11.2021 в 19:47
Соперник нам ровня.Поэтому,обязаны его проходить.Логично.
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+1
0
xapyga (Запорожье)
26.11.2021 в 19:25
Думаю и наши соперники рады что мы им попались и настроения примерно такие, например "Австрия-мы Украину легко били на ЕВРО средняя команда, просто обязаны проходить.
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+2
-1
vwv (Харьков)
26.11.2021 в 20:13
читал их. не хотели
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0
-1


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