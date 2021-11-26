Пятов: Повезло. Мы получили равного себе соперника и обязаны его проходить

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов прокомментировал итоги жеребьевки плей-офф раунда ЧМ-2022 , где в полуфинале наша команда сыграет с Шотландией, а в случае победы выходит на пару Уэльс / Австрия.

"Повезло. Честно скажу. Выбор был между Италия-Португалия и Шотландия-Уэльс. Шанс 50 на 50. Поэтому, считаю, что повезло. Но это также груз ответственности. Мы получили равного себе соперника и обязаны его проходить", - сказал Пятов.

Напомним, что в полуфинальных и финальных противостояниях будет сыграно по одному матчу. Полуфиналы запланированы на 24 марта 2022 года, финалы – на 29 марта 2022 года.