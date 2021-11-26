Зинченко: Грех жаловаться - очень хороший жребий

Игрок сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал итоги жеребьевки плей-офф раунда ЧМ-2022 , где в полуфинале наша команда сыграет с Шотландией, а в случае победы выходит на пару Уэльс / Австрия.

"Грех жаловаться. Очень хороший жребий. Считаю, что первая игра будет, как финал. Зная, как играет сборная Шотландии, большинство игроков представляют АПЛ. Команда хорошо готова физически на протяжении всего сезона. Безусловно, это будет очень сложный выезд для нас. Самое главное, чтобы к марту все сборники подошли в оптимальном состоянии, без травм, здоровы. Думаю, у нас будет достаточно времени подготовиться и хорошо всех изучить. Если я не ошибаюсь, мы будем играть на том стадионе, который я называю для нас "фартовым": на котором мы обыграли сборную Швеции. Поэтому я надеюсь, что всё в наших руках, ногах и головах.

У нас в сборной играют исполнители, которые каждый сезон выступают в Лиге чемпионов, на евроарене. Поэтому здесь не хочу никого обидеть, у всех хватает опыта. Тем более, совсем недавно мы провели чемпионат Европы. Те молодые ребята, для которых такой большой турнир был впервые, они приобрели опыт. И я надеюсь, этот опыт нам поможет", - сказал Зинченко.