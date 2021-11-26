Павелко: Немного расстроился из-за наших наших болельщиков, которым нужно будет ехать к соперникам, чтобы поддержать сборную

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал итоги жеребьевки плей-офф раунда ЧМ-2022 , где в полуфинале наша команда сыграет с Шотландией, а в случае победы выходит на пару Уэльс / Австрия.

"Немного обрадовался, немного расстроился из-за наших болельщиков, которые не увидят сборную в этих матчах. Нужно будет ехать к соперникам. У Александра Васильевича было 5 финальных матчей, к ним прибавилось еще два. Наша цель – 7 финальных матчей и Катар. Все просто", – сказал Павелко.

Напомним, что в полуфинальных и финальных противостояниях будет сыграно по одному матчу. Полуфиналы запланированы на 24 марта 2022 года, финалы – на 29 марта 2022 года.