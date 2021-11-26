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Петраков: Если бы попались Португалия и Италия - можно сказать, было бы без шансов
Попались шотландцы
Фото: УАФ/Автор - Павел Кубанов
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал
"Очень доволен жеребьевкой. Думаю только о первой игре, 24 марта. У меня нет мнения о сборной Шотландии. Знаю про Мактоминея (хавбек МЮ - прим) и других ребят из АПЛ. Хорошо, отлично. Очень нервничал, переживал. Если бы Португалия и Италия, то, можно сказать, было бы без шансов. А так шансы есть - равные у всех четырех команд. Но думаю я только о матче Шотландия - Украина.
Впервые такой отбор будет. Не буду просить, чтобы весь тур УПЛ весной переносили из-за сборной, но хотя бы матчи с участием сборников, чтобы перенесли. Попрошу тренеров. Если они помогут мне в этом, то будет хорошо. Хочется, чтобы мы 18 марта уже были в Шотландии и ждали игроков наших из Европы. Переносить туры, чтобы меня кто-то проклинал, не хочу.
Разводить сборные Украины и России? Я считаю, что ФИФА поступила совершенно правильно. Сейчас не время", - сказал Петраков.
Напомним, что в полуфинальных и финальных противостояниях будет сыграно по одному матчу. Полуфиналы запланированы на 24 марта 2022 года, финалы – на 29 марта 2022 года.
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