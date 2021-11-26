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Петраков: Если бы попались Португалия и Италия - можно сказать, было бы без шансов

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Попались шотландцы

Петраков: Если бы попались Португалия и Италия - можно сказать, было бы без шансов

Фото: УАФ/Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал итоги жеребьевки плей-офф раунда ЧМ-2022, где в полуфинале наша команда сыграет с Шотландией, а в случае победы выходит на пару Уэльс / Австрия.

"Очень доволен жеребьевкой. Думаю только о первой игре, 24 марта. У меня нет мнения о сборной Шотландии. Знаю про Мактоминея (хавбек МЮ - прим) и других ребят из АПЛ. Хорошо, отлично. Очень нервничал, переживал. Если бы Португалия и Италия, то, можно сказать, было бы без шансов. А так шансы есть - равные у всех четырех команд. Но думаю я только о матче Шотландия - Украина.

Впервые такой отбор будет. Не буду просить, чтобы весь тур УПЛ весной переносили из-за сборной, но хотя бы матчи с участием сборников, чтобы перенесли. Попрошу тренеров. Если они помогут мне в этом, то будет хорошо. Хочется, чтобы мы 18 марта уже были в Шотландии и ждали игроков наших из Европы. Переносить туры, чтобы меня кто-то проклинал, не хочу.

Разводить сборные Украины и России? Я считаю, что ФИФА поступила совершенно правильно. Сейчас не время", - сказал Петраков.

Напомним, что в полуфинальных и финальных противостояниях будет сыграно по одному матчу. Полуфиналы запланированы на 24 марта 2022 года, финалы – на 29 марта 2022 года.

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В статье: Украина Александр Петраков
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Источник:
ПРОФУТБОЛ

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Комментарии (9)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Кот2021 (Николаев)
26.11.2021 в 21:53
"Если бы Португалия и Италия, то, можно сказать, было бы без шансов" - эх, ну нельзя тренеру такие слова произносить
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+1
-2
Лекарь (село Дарница)
26.11.2021 в 22:06
Слова реалиста. Если бы выпал кто-то из этих двоих, тогда да, нельзя было бы такого говорить.
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+1
0
kalan-86 (Анкара)
26.11.2021 в 21:51
Шева бы так никогда не сказал. Лузер ты Петраков
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+1
-2
Кот2021 (Николаев)
26.11.2021 в 21:56
Вообще не понимаю, какие задачи ставит перед собой и своей командой тренер, когда произносит такие слова?
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+1
-2
kalan-86 (Анкара)
26.11.2021 в 22:07
Кот, я уже сам не знаю, что это за тренер. Специально посмотрел его интервью на ютубе. Он сказал так «вот в один год я посмотрел на молодёжную сборную и сразу понял, с них ничего не выйдет, и так и получилось, они провалились. Зато пару лет спустя посмотрел на другую молодёжку и понял, с них будет толк, и они выиграли ЧМ». Исходя из его слов возникает вопрос, а какова была его собственная заслуга в том успехе? В один год он всех ребят без исключения списал и выкинул в мусорное ведро, зато когда увидел талантов сразу включился. Настоящий тренер так себя вести не должен, он должен верить в успех и тянуть спортсменов за уши к нему, мотивировать и поддерживать, а не просто махнуть рукой, мол «с вас толку не будет» Как он про Караваева высказывался, про Малину я вообще молчу. Странный человек и ещё более странный тренер. Шева мог не выходить на товарняк с Францией при всех проблемах обрушившихся на команду, а он вышел, получил 1-7, выдержал все нечистоты которые на него полились, не скулил и не оправдывался. Приехал домой и победил в официальном поединке Испанию, сыграл достойнейший матч с немцами. Этот же физрук в церковь ходит, счастливый скачет услышав жребий, и говорит, что у сборной шансов бы не было против Португалии и Италия. А Шева просто брал и обыгрывал их, молча.
0
0
Governor-General (Odessa)
26.11.2021 в 22:08
Задачу пройти соперника, а не "достойно проиграть" 3:1, скажем. Как любят наши журнашлюхи рассказывать.
0
0
Лекарь (село Дарница)
26.11.2021 в 22:07
Что он не так сказал? Что все 4 участника равны? Что он рад, что не Италия и не Португалия? В чем он лузер?
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0
0
Governor-General (Odessa)
26.11.2021 в 22:09
Так Шева и не тренер. Там Тасотти вс решал.
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0
0
fanat_football (Херсон)
26.11.2021 в 21:45
Успехов ему и сборной.
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+1
0


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