Маркевич: О таком жребии можно было только мечтать

Экс-глава Комитета сборных УАФ, заслуженный тренер Украины Mирон Mаркевич прокомментировал итоги жеребьевки плей-офф раунда ЧМ-2022 , где в полуфинале наша команда сыграет с Шотландией, а в случае победы выходит на пару Уэльс / Австрия.

"Если откровенно, то о таком можно было только мечтать. Ведь Шотландия и победитель другой пары Уэльс - Австрия - вполне проходимые соперники. Впрочем, хотя нам и повезло со жребием, однако это отнюдь не значит, что Украине уже открыт путь в Катар.

Нужно очень серьезно отнестись к шотландцам, тем более, то поединок пройдет в Глазго и хозяевам будет обеспечена мощная поддержка 12 игрока - болельщиков.

Конечно, очень много будет зависеть от того, у кого крепче характер и кто окажется мастеровитее в борьбе на "втором этаже". Я считаю, что благодаря более креативным действиям украинской сборной под силу взять верх на поле соперника и побороться за выход на чемпионат мира", - сказал Маркевич.