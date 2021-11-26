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Национальная сборная Украины

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Маркевич: О таком жребии можно было только мечтать

Национальная сборная Украины
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Но и с Шотландией легко не будет

Маркевич: О таком жребии можно было только мечтать

Фото: УНИАН / Автор - Евгений Кравс

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Экс-глава Комитета сборных УАФ, заслуженный тренер Украины Mирон Mаркевич прокомментировал итоги жеребьевки плей-офф раунда ЧМ-2022, где в полуфинале наша команда сыграет с Шотландией, а в случае победы выходит на пару Уэльс / Австрия.

"Если откровенно, то о таком можно было только мечтать. Ведь Шотландия и победитель другой пары Уэльс - Австрия - вполне проходимые соперники. Впрочем, хотя нам и повезло со жребием, однако это отнюдь не значит, что Украине уже открыт путь в Катар.

Нужно очень серьезно отнестись к шотландцам, тем более, то поединок пройдет в Глазго и хозяевам будет обеспечена мощная поддержка 12 игрока - болельщиков.

Конечно, очень много будет зависеть от того, у кого крепче характер и кто окажется мастеровитее в борьбе на "втором этаже". Я считаю, что благодаря более креативным действиям украинской сборной под силу взять верх на поле соперника и побороться за выход на чемпионат мира", - сказал Маркевич.

Напомним, что в полуфинальных и финальных противостояниях будет сыграно по одному матчу. Полуфиналы запланированы на 24 марта 2022 года, финалы – на 29 марта 2022 года.

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В статье: Мирон Маркевич Украина
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Комментарии (2)
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kalan-86 (Анкара)
26.11.2021 в 21:07
Мирон Богданович, наши парни то креативные, вопросов нет, но есть большое но, тренер тактически неграмотный и в случае если Шотландия повяжет нас по рукам и ногам, ожидать какой-то гибкости и креативности от него не стоит. А ведь так и будет, с нами будут бороться, фолить на нас, и как только перекроют кислород, вот здесь самую важную роль сыграет тренерская хитрость. Плюс игра на их территории. Хотя конечно Украина сильнее и должна как минимум выходить в главный матч за выход в Катар.
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Лекарь (село Дарница)
26.11.2021 в 21:54
Насчет тренера не гони беса. Вполне адекватный тренер. Скорее ты неграмотный, если сразу считаешь Украину сильнее скоттов. Шотландия на подъеме, на очень серьезном для их уровня. Они ощущают реальный шанс на ЧМ, это их окрыляет.
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