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Маркевич: О таком жребии можно было только мечтать
Но и с Шотландией легко не будет
Фото: УНИАН / Автор - Евгений Кравс
Экс-глава Комитета сборных УАФ, заслуженный тренер Украины Mирон Mаркевич прокомментировал
"Если откровенно, то о таком можно было только мечтать. Ведь Шотландия и победитель другой пары Уэльс - Австрия - вполне проходимые соперники. Впрочем, хотя нам и повезло со жребием, однако это отнюдь не значит, что Украине уже открыт путь в Катар.
Нужно очень серьезно отнестись к шотландцам, тем более, то поединок пройдет в Глазго и хозяевам будет обеспечена мощная поддержка 12 игрока - болельщиков.
Конечно, очень много будет зависеть от того, у кого крепче характер и кто окажется мастеровитее в борьбе на "втором этаже". Я считаю, что благодаря более креативным действиям украинской сборной под силу взять верх на поле соперника и побороться за выход на чемпионат мира", - сказал Маркевич.
Напомним, что в полуфинальных и финальных противостояниях будет сыграно по одному матчу. Полуфиналы запланированы на 24 марта 2022 года, финалы – на 29 марта 2022 года.
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