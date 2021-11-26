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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Шотландский журналист: Жеребьевкой должны быть довольны и мы, и Украина

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

В Шотландии тоже довольны

Шотландский журналист: Жеребьевкой должны быть довольны и мы, и Украина

twitter.com/ScotlandNT

Новина українською

Шотландский спортивный журналист Кларк Гиллис прокомментировал итоги жеребьевки плей-офф ЧМ-2022, по результатам которой тартановая армия сыграет со сборной Украины.

— Кларк, как в Шотландии оценили итоги жеребьевки для сборной?

— Мы избежали встречи с командами Италии и Португалии. Так что жеребьевкой должны быть довольны и мы, и Украина.

— А вообще, кого хотели болельщики в соперники перед жеребьевкой?

— Большинство фанатов хотело, чтобы в полуфинале Шотландии досталась Северная Македония, а в финале — Швеция или Уэльс. Я же хотел чехов, но остался доволен и Украиной, так как нам удалось избежать встреч с Польшей и Турцией.

— Ты считаешь, что эти команды сильнее Украины?

— Не думаю, что у Польши лучшая команда, чем у вас, просто игрок калибра Левандовски в одиночку может решить исход матча.

— Кого нам следует опасаться среди игроков сборной Шотландии? Кто может доставить нам больше всего проблем?

— Я бы отметил защитника Кирана Тирни (Арсенал), хавбеков Джона Макгинна (Астон Вилла), Билли Гилмора (Норвич) и форварда Че Адамса (Саутгемптон).

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В статье: Украина Шотландия
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Источник:
fanday

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Комментарии (2)
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kalan-86 (Анкара)
26.11.2021 в 23:21
Избежали встреч с Польшей и Турцией и остались довольны Украиной. То есть мы для них выгоднее чем турки и поляки. Да уж. Нужно их прибивать уверенно.
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balamyt (Boston)
26.11.2021 в 23:11
По потенциалу Шотландия ,Уэльс ,Австрия и Украина примерно равны ..Так что будит много зависеть от ,Фарта ,судей и самих игроков ,которым нужно приучится играть под пресингом и попадать по воротам..
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