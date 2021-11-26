Шотландский журналист: Жеребьевкой должны быть довольны и мы, и Украина

Шотландский спортивный журналист Кларк Гиллис прокомментировал итоги жеребьевки плей-офф ЧМ-2022 , по результатам которой тартановая армия сыграет со сборной Украины.

— Кларк, как в Шотландии оценили итоги жеребьевки для сборной?

— Мы избежали встречи с командами Италии и Португалии. Так что жеребьевкой должны быть довольны и мы, и Украина.

— А вообще, кого хотели болельщики в соперники перед жеребьевкой?

— Большинство фанатов хотело, чтобы в полуфинале Шотландии досталась Северная Македония, а в финале — Швеция или Уэльс. Я же хотел чехов, но остался доволен и Украиной, так как нам удалось избежать встреч с Польшей и Турцией.

— Ты считаешь, что эти команды сильнее Украины?

— Не думаю, что у Польши лучшая команда, чем у вас, просто игрок калибра Левандовски в одиночку может решить исход матча.

— Кого нам следует опасаться среди игроков сборной Шотландии? Кто может доставить нам больше всего проблем?

— Я бы отметил защитника Кирана Тирни (Арсенал), хавбеков Джона Макгинна (Астон Вилла), Билли Гилмора (Норвич) и форварда Че Адамса (Саутгемптон).