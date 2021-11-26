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Шотландский журналист: Жеребьевкой должны быть довольны и мы, и Украина
В Шотландии тоже довольны
twitter.com/ScotlandNT
Шотландский спортивный журналист Кларк Гиллис прокомментировал
— Кларк, как в Шотландии оценили итоги жеребьевки для сборной?
— Мы избежали встречи с командами Италии и Португалии. Так что жеребьевкой должны быть довольны и мы, и Украина.
— А вообще, кого хотели болельщики в соперники перед жеребьевкой?
— Большинство фанатов хотело, чтобы в полуфинале Шотландии досталась Северная Македония, а в финале — Швеция или Уэльс. Я же хотел чехов, но остался доволен и Украиной, так как нам удалось избежать встреч с Польшей и Турцией.
— Ты считаешь, что эти команды сильнее Украины?
— Не думаю, что у Польши лучшая команда, чем у вас, просто игрок калибра Левандовски в одиночку может решить исход матча.
— Кого нам следует опасаться среди игроков сборной Шотландии? Кто может доставить нам больше всего проблем?
— Я бы отметил защитника Кирана Тирни (Арсенал), хавбеков Джона Макгинна (Астон Вилла), Билли Гилмора (Норвич) и форварда Че Адамса (Саутгемптон).
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