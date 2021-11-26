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Павлов: Для некоторых наших игроков, таких как Ярмоленко, это последний шанс сыграть на ЧМ
Нужно проходить шотландцев
Заслуженный тренер Украины, президент Всеукраинского объединения тренеров Николай Павлов прокомментировал
"На мой взгляд, нашей сборной достался приемлемый соперник в плей-офф - сборная Шотландии. Да и потом, в случае успешного прохода британцев, потом тоже можно соперничать с Уэльсом или Австрией.
Шотландия проходимый оппонент, но очень жаль, что мы сыграем на выезде. Всё-таки там у британцев будет сумасшедшая поддержка. На наших ребят будет оказываться большое давление, будет силовой футбол, в котором надо будет максимально проявить свои бойцовские качества.
Конечно, хорошо, что не сыграем с Италией или Португалией. Это топ-сборные, с которыми нам было бы сложно.
Считаю, что Александр Петраков достойно подготовит сборную и команда пробьется на мундиаль. Для некоторых наших футболистов, таких как Андрей Ярмоленко, например, это фактически лебединая песня, последний шанс сыграть на чемпионате мира. Поэтому верю, что их мечта воплотится в жизнь", - сказал Павлов.
Напомним, что в полуфинальных и финальных противостояниях будет сыграно по одному матчу. Полуфиналы запланированы на 24 марта 2022 года, финалы – на 29 марта 2022 года.
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