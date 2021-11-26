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Павлов: Для некоторых наших игроков, таких как Ярмоленко, это последний шанс сыграть на ЧМ

Национальная сборная Украины
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Нужно проходить шотландцев

Павлов: Для некоторых наших игроков, таких как Ярмоленко, это последний шанс сыграть на ЧМ

Новина українською

Заслуженный тренер Украины, президент Всеукраинского объединения тренеров Николай Павлов прокомментировал итоги жеребьевки плей-офф раунда ЧМ-2022, где в полуфинале наша команда сыграет с Шотландией, а в случае победы выходит на пару Уэльс / Австрия.

"На мой взгляд, нашей сборной достался приемлемый соперник в плей-офф - сборная Шотландии. Да и потом, в случае успешного прохода британцев, потом тоже можно соперничать с Уэльсом или Австрией.

Шотландия проходимый оппонент, но очень жаль, что мы сыграем на выезде. Всё-таки там у британцев будет сумасшедшая поддержка. На наших ребят будет оказываться большое давление, будет силовой футбол, в котором надо будет максимально проявить свои бойцовские качества.

Конечно, хорошо, что не сыграем с Италией или Португалией. Это топ-сборные, с которыми нам было бы сложно.

Считаю, что Александр Петраков достойно подготовит сборную и команда пробьется на мундиаль. Для некоторых наших футболистов, таких как Андрей Ярмоленко, например, это фактически лебединая песня, последний шанс сыграть на чемпионате мира. Поэтому верю, что их мечта воплотится в жизнь", - сказал Павлов.

Напомним, что в полуфинальных и финальных противостояниях будет сыграно по одному матчу. Полуфиналы запланированы на 24 марта 2022 года, финалы – на 29 марта 2022 года.

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В статье: Николай Павлов Украина Шотландия
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