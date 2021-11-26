Сабо: Зачем нам Россия? Эти б###и, что они делают? Путин с ума сошел?

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо высказал свое мнение о том, что УЕФА разводит украинские и российские команды, как это было в недавней жеребьевке плей-офф ЧМ-2022 .

"Это правильно. Зачем нам Россия? Эти б###и, что они делают? Вы посмотрите. Этот Путин с ума сошел или что?

Я не политик, но надо сделать наши границы такими сильными, чтобы ни одна муха не пролетела. Все деньги, что воруют миллиардеры, надо давать на вооружение, чтобы наши дети жили спокойно. Не надо с ними (россиянами – прим.) играть, – сказал Сабо.