Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сабо: Зачем нам Россия? Эти б###и, что они делают? Путин с ума сошел?
Йожеф Йожефович сказал - как отрезал
Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо высказал свое мнение о том, что УЕФА разводит украинские и российские команды, как это было в
"Это правильно. Зачем нам Россия? Эти б###и, что они делают? Вы посмотрите. Этот Путин с ума сошел или что?
Я не политик, но надо сделать наши границы такими сильными, чтобы ни одна муха не пролетела. Все деньги, что воруют миллиардеры, надо давать на вооружение, чтобы наши дети жили спокойно. Не надо с ними (россиянами – прим.) играть, – сказал Сабо.
Популярное сейчас
- Сборная Украины узнала соперников по плей-офф раунду отбора ЧМ-2022
- Стало известно, какой телеканал покажет в Украине гонки Кубка мира по биатлону
- Ярмоленко может перебраться в клуб Шевченко в зимнее трансферное окно
- Жеребьёвка плей-офф на ЧМ-2022. Реакции и комментарии
- Король Нидерландов лично отвез Фейенорд в Прагу на матч Лиги конференций
- Красотка дня. Сексуальная жена украино-немецкого олимпийского медалиста в настольном теннисе. ФОТО