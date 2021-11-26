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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Сабо: Зачем нам Россия? Эти б###и, что они делают? Путин с ума сошел?

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Йожеф Йожефович сказал - как отрезал

Сабо: Зачем нам Россия? Эти б###и, что они делают? Путин с ума сошел?

Новина українською

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо высказал свое мнение о том, что УЕФА разводит украинские и российские команды, как это было в недавней жеребьевке плей-офф ЧМ-2022.

"Это правильно. Зачем нам Россия? Эти б###и, что они делают? Вы посмотрите. Этот Путин с ума сошел или что?

Я не политик, но надо сделать наши границы такими сильными, чтобы ни одна муха не пролетела. Все деньги, что воруют миллиардеры, надо давать на вооружение, чтобы наши дети жили спокойно. Не надо с ними (россиянами – прим.) играть, – сказал Сабо.

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В статье: Украина Россия УЕФА Йожеф Сабо
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (20)
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vgolovan (полтава)
26.11.2021 в 22:30
а как же это он на ахметовские деньги живет и милиардеров поносит или он всех поносит кроме ахметова
Ответить
+2
-6
avatar
djeff2015 (Запорожье)
26.11.2021 в 22:23
Все верно. Молодец.раша ган...ны.
Ответить
+12
-3
Olegyurchak (Хмельницький )
26.11.2021 в 22:18
Про миллиардеров тоже зачетно.
Ответить
+4
-1
Governor-General (Odessa)
26.11.2021 в 22:14
Как говорил Станиславский: "Не верю!" Не идёт тебе, Йося, заигрывание с ушлёпками.
Ответить
+1
-12
Governor-General (Odessa)
26.11.2021 в 22:17
А с другой стороны, что он может сказать, чтобы не стать изгоем и врагом народа в стране победившей гидности. Вон сборники уже обожглись на музыке, надо было дзидзё слушать, а они слушали другое.
Ответить
+2
-15
avatar
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
26.11.2021 в 22:21
Окурок, сходи на Куликово поле, там твои петухи недожаренные периодически ещё повизгивают
+12
-3
avatar
SeventyFour (Phoenix)
26.11.2021 в 22:30
Xy_й_ня, ты точно с Одессы ? Как тебя земля носит?
+7
-3
Governor-General (Odessa)
26.11.2021 в 22:34
Сколько сельских баранов развонялось в одночасье. Дегeнeраты, идите вышиванку погладьте перед школой и пару виршей повторите, чтобы 2 не получить по теме произведений урайнских пысимэнныкив. Бу-го-го-го.
+3
-11
metall5291 (Kharkiv)
26.11.2021 в 22:42
надеюсь, ты такой в Одессе один.
+5
-3
avatar
Очманілий Заєць (Odessa)
26.11.2021 в 22:53
Піссатіль з Лугандона, коли востаннє в Одесі був? У травні 2014-го? :-)
+3
-2
Webracer (Київ)
26.11.2021 в 23:11
Коли до тебе завітає СБУ теж будеш щось вякать? Чи обісрешся на місці?
+4
-1
Governor-General (Odessa)
26.11.2021 в 23:14
"Коли до тебе завітає СБУ теж будеш щось вякать? Чи обісрешся на місці?" Ты, наверное, Сталина осуждаешь, колхозник?
0
-7
aleks68
26.11.2021 в 23:25
убогий не тявкай
+2
0
Лекарь (село Дарница)
26.11.2021 в 22:24
Это кто ушлепки, по твоему мнению? Хотелось бы внести ясность.
Ответить
+4
-1
Dr. House (Поділля)
26.11.2021 в 22:26
Нах ты у слопатоеда про его корешей лишнехромосомных спрашиваешь?
+7
-3
Governor-General (Odessa)
26.11.2021 в 22:36
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ), SeventyFour (Phoenix), Dr. House (Поділля), например.
+1
-7
avatar
Alex_ForzaMilan (Київ)
26.11.2021 в 22:38
Ти з якоЇ країни? Хто твій презик? Хайль путлер! Так ти - троль))))
Ответить
+7
-3
metall5291 (Kharkiv)
26.11.2021 в 22:41
он сам презик, разве не видно.
+6
-2
Governor-General (Odessa)
26.11.2021 в 22:43
До 2014 я, из уважения, ответил бы тебе по-украински, а сейчас скажу на языке, на котором говорит минимум 70% населения Украины. Харе мычать!
+2
-9
Лекарь (село Дарница)
26.11.2021 в 22:47
Ааа, тогда понятным тебе ЯЗЫКОМ я скажу: чемодан-вокзал-расея. Или п н х
+6
-3


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