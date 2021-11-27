Тренер Шотландии Кларк: Нужно хорошо поработать и придумать формулу победы над Украиной

Главный тренер сборной Шотландии Стивен Кларк прокомментировал предстоящее противостояние со сборной Украины в полуфинальном матче плей-офф отбора ЧМ-2022 .

"Нас ждет тяжелая игра. Но если посмотреть на состав второй корзины, то там были команды примерно одного уровня. Поэтому я не думаю, что надо придавать большое значение тому факту, на кого именно мы попали в плей-офф. Любой соперник был бы непростым.

Сейчас наша задача хорошо поработать и придумать формулу победы над Украиной. Я убежден, что с таким уровнем игры и уверенностью, которые демонстрируют мои ребята, мы готовы играть с кем угодно и где угодно", — сказал Стивен Кларк.