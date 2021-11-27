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Тренер Шотландии Кларк: Нужно хорошо поработать и придумать формулу победы над Украиной
Тренер Шотландии уважительно высказался о сборной Украины
GETTY IMAGES
Главный тренер сборной Шотландии Стивен Кларк прокомментировал предстоящее противостояние со сборной Украины в полуфинальном матче плей-офф отбора
"Нас ждет тяжелая игра. Но если посмотреть на состав второй корзины, то там были команды примерно одного уровня. Поэтому я не думаю, что надо придавать большое значение тому факту, на кого именно мы попали в плей-офф. Любой соперник был бы непростым.
Сейчас наша задача хорошо поработать и придумать формулу победы над Украиной. Я убежден, что с таким уровнем игры и уверенностью, которые демонстрируют мои ребята, мы готовы играть с кем угодно и где угодно", — сказал Стивен Кларк.
Напомним, матч 1/2 финала плей-офф отбора ЧМ-2022 между сборными Шотландии и Украины состоится 24 марта 2022 года.
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