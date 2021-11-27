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Тренер Шотландии Кларк: Нужно хорошо поработать и придумать формулу победы над Украиной

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Тренер Шотландии уважительно высказался о сборной Украины

Тренер Шотландии Кларк: Нужно хорошо поработать и придумать формулу победы над Украиной

GETTY IMAGES

Новина українською

Главный тренер сборной Шотландии Стивен Кларк прокомментировал предстоящее противостояние со сборной Украины в полуфинальном матче плей-офф отбора ЧМ-2022.

"Нас ждет тяжелая игра. Но если посмотреть на состав второй корзины, то там были команды примерно одного уровня. Поэтому я не думаю, что надо придавать большое значение тому факту, на кого именно мы попали в плей-офф. Любой соперник был бы непростым.

Сейчас наша задача хорошо поработать и придумать формулу победы над Украиной. Я убежден, что с таким уровнем игры и уверенностью, которые демонстрируют мои ребята, мы готовы играть с кем угодно и где угодно", — сказал Стивен Кларк.

Напомним, матч 1/2 финала плей-офф отбора ЧМ-2022 между сборными Шотландии и Украины состоится 24 марта 2022 года.

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В статье: Украина Шотландия Стив Кларк
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
27.11.2021 в 01:22
А що там думати: замість шортів надінуть спідниці (і навсяк випадок труси-стрінги). таким чином спантеличать збірну України.
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