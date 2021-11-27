Воробей: Если сборная Украины до матча против Шотландии подумает, что мы сильнее, то соперники нас переедут

Бывший нападающий "Шахтера" и сборной Украины Андрей Воробей прокомментировал жеребьевку "сине-желтых" в раунде плей-офф отбора на Чемпионат мира-2022:

“Да, я в какой-то мере присоединяюсь к тем, кто говорит, что сборной повезло с жеребьевкой. Но на этой стадии слабых команд уже нету. Многие думают, что сборной Украины повезло, что соперник не топ-уровня. Но я смотрел матчи сборной Шотландии. Эта команда бьется на поле весь поединок и не останавливается при каком-либо счете на табло. Нужно шотландцам отдать должное. Характер у этой команды есть. И Украине будет очень нелегко. Но со жребием действительно где-то немного повезло.

Возможно, наша сборная по уровню, по перспективе футболистов сильнее. И сборная Украины показала, что она может играть. Мы это увидели в поединке с Боснией. Но, если наша команда расслабится, и до матча подумает, что мы сильнее и нам со жребием повезло, это не приведет ни к чему. Тогда шотландцы сборную Украины просто переедут. Нужно Шотландию уважать и очень серьезно готовиться к матчу. Шотландцы – непростой соперник.

Нам удобно играть с теми же испанцами, с теми же португальцами, которые играют в футбол. А вот с теми командами, которые бьются, бодаются и у которых настрой в три-четыре раза выше нашего, нам очень сложно. Поэтому Украине будет очень сложно с шотландцами. Будет хорошая, интересная игра на выезде. Там, однозначно, трибуны и до игры, и во время игры, и после игры будут поддерживать Шотландию. А по перспективам наши футболисты получше. Но нельзя расслабляться”, – сказал Воробей.