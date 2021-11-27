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Воробей: Если сборная Украины до матча против Шотландии подумает, что мы сильнее, то соперники нас переедут
Главное – не расслабляться вперед
фото - УАФ, автор - Павло Кубанов
Бывший нападающий "Шахтера" и сборной Украины Андрей Воробей прокомментировал жеребьевку "сине-желтых" в раунде плей-офф отбора на Чемпионат мира-2022:
“Да, я в какой-то мере присоединяюсь к тем, кто говорит, что сборной повезло с жеребьевкой. Но на этой стадии слабых команд уже нету. Многие думают, что сборной Украины повезло, что соперник не топ-уровня. Но я смотрел матчи сборной Шотландии. Эта команда бьется на поле весь поединок и не останавливается при каком-либо счете на табло. Нужно шотландцам отдать должное. Характер у этой команды есть. И Украине будет очень нелегко. Но со жребием действительно где-то немного повезло.
Возможно, наша сборная по уровню, по перспективе футболистов сильнее. И сборная Украины показала, что она может играть. Мы это увидели в поединке с Боснией. Но, если наша команда расслабится, и до матча подумает, что мы сильнее и нам со жребием повезло, это не приведет ни к чему. Тогда шотландцы сборную Украины просто переедут. Нужно Шотландию уважать и очень серьезно готовиться к матчу. Шотландцы – непростой соперник.
Нам удобно играть с теми же испанцами, с теми же португальцами, которые играют в футбол. А вот с теми командами, которые бьются, бодаются и у которых настрой в три-четыре раза выше нашего, нам очень сложно. Поэтому Украине будет очень сложно с шотландцами. Будет хорошая, интересная игра на выезде. Там, однозначно, трибуны и до игры, и во время игры, и после игры будут поддерживать Шотландию. А по перспективам наши футболисты получше. Но нельзя расслабляться”, – сказал Воробей.
Отметим, что против Шотландии сборная Украины сыграет 24 марта следующего года на "Гэмпден Парк" в Глазго. Там "сине-желтые" побеждали шведов в 1/8 финала Евро-2020, правда уступали шотландцам в 2007-м году (1:3).
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