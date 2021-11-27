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Петраков: Сейчас сплю нормально. Это первый месяц на посту наставника я не спал вообще

Национальная сборная Украины
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Также рассказал о благодарности французам

Петраков: Сейчас сплю нормально. Это первый месяц на посту наставника я не спал вообще

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал эмоции во время отобранного цикла на ЧМ-2022:

" – Какой знаковый момент вы можете выделить из отборочного цикла?

– Финальный свисток в Боснии.

– Что скажете о сборной Шотландии?

– Пока не имею никаких впечатлений о сборной Шотландии. Разве что знаю о Мактоминее и всех этих ребятах, которые играют в английской Премьер-лиге.

Очень нервничал в последние минуты перед жеребьевкой. Я давно живу, поэтому не хотел, чтобы попались нам Италия и Португалия. Нам было бы очень тяжело, можно сказать, что без шансов. Сейчас у нас шансы есть, равны у всех четырех команд. Мнение – только о 24 марта. Стадион ребятам знаком.

– Вы сказали, что мало спите, готовясь к матчам сборной Украины. Как теперь вы будете спать, зная своего соперника?

– А сейчас я сплю нормально! Это первый месяц я не спал вообще. Ночью вставал, ходил по квартире, ложился только со снотворным. Втянувшись, хлорцы мне помогли очень сильно. Всё нормально уже сплю хорошо.

– Подарок какой-то отправили французам за то, что они победили финнов?

– Я не знаю всю эту специфику. Я попросил Андрея Васильевича поблагодарить, написать письмо. Что, я пойду сейчас у нас в супермаркет покупать бутылку французского вина, чтобы Дешам посмеялся? Еще какая-нибудь подделка попадется. Если присылать, то нашу водку с перцем.

Павелко сказал, что все организует, он знает, как это делается. Президенту Федерации Франции направили письмо, в котором поблагодарили за порядочность, за фейр-плей. Я тоже попросил, чтобы Дешаму лично от меня тоже написали. Очень приятно удивили”, - сказал Петраков.

Напомним, что в рамках полуфинального поединка отбора на ЧМ-2022 Шотландия примет Украину в Глазго. Это противостояние будет состоять из одного матча и решит, кто встретится в финальном матче за выход на Мундиаль с победителем пары Уэльс – Австрия.

Также добавим, что "сине-желтые" прошли в плей-офф ЧМ-2022 не только благодаря победе над Боснией и Герцеговиной, но и поражению финнов в параллельном поединке против французов (0:2):

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В статье: Украина Дидье Дешам Андрей Павелко Александр Петраков
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Комментарии (1)
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Comment06 (Украина)
27.11.2021 в 09:50
Наивный, беззлобный, непосредственный, открытый- божий человек! Таким и помогают ангелы! Удачи Вам, Александр Васильевич, и нашей сборной! В спорте после юношеских разрядов присваивают взрослые, после молодежных чемпионов становятся просто чемпионами!
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