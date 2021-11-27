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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Депутат Госдумы РФ о возможном матче Украина - Россия: Не уверена, что украинские болельщики готовы. Им не хотелось бы пережить победу России

Национальная сборная Украины
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(3 голосов)

Настолько уверены в своей мощности?

Депутат Госдумы РФ о возможном матче Украина - Россия: Не уверена, что украинские болельщики готовы. Им не хотелось бы пережить победу России

фото - УАФ, автор - Павло Кубанов

Новина українською

Депутат Госдумы РФ, член партии "Единая Россия" и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова поделилась мнением о том, мог ли состояться футбольный матч между сборными Украины и России:

“Если бы вы меня спросили года 3 назад, я бы ответила “Да”. Сейчас я не уверена, готова ли большинство населения Украины к такому противостоянию. Они будут готовы, если будут знать, что Украина выиграет, потому что пережить победу России в этом матче, конечно, болельщикам украинской сборной не хотелось бы.

Интересно, что в других видах спорта такой проблемы нет, ни в моем конькобежном спорте, ни в других. Приведу к пример киберспорт, где есть совместная команда украинцев и россиян. Молодежь выиграла чемпионат мира совместной командой. Считаю, что это серьезный вызов. В России к этому отнеслись очень позитивно.

Я сожалею, что украинский футболистам, которые играют за российские команды, не разрешают играть за сборную своей страны. Это очень неприятно. Наши болельщики всегда болеют за украинцев – 100%”, - сказала Журова.

Напомним, что сборные Украины и России всего дважды встречались в своей истории. Это было в отборе на ЧЕ-2000. Тогда "сине-желтые" победили в Киеве со счетом 3:2, а также завоевали ничью в Москве (1:1) благодаря легендарному голу Шевченко в ворота Филимонова.

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В статье: Украина Россия
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Источник:
Матч ТВ

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Комментарии (21)
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kapkan (Луганск)
27.11.2021 в 13:14
Если посмотреть на уровень и качество игры,то сборная России на 2 головы уступает нашей сборной!!!!
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0
0
Acsakal (Kharkiv)
27.11.2021 в 13:09
Хто і навіщо робить ці вкиди про гру з росіянцями, і навіщо сайт вже не вперше ці вкиди друкує? Якщо комусь не огидно проводити дослідження різного лайна, то він отримує відповідну медичну освіту і влаштовується на роботу лаборантом в медлабораторію. Колупатися в чужому лайні заради хобі можуть лише збоченці. І такі самі збоченці роблять вкиди про матчі українських спортсменів з представниками країни-агресора.
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+2
0
sasha_lv (Львів)
27.11.2021 в 13:13
рейтинг, сєр .....скільки коментів зараз будє
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0
0
Ragnar_777 (Винница)
27.11.2021 в 13:07
Собака гавкает, а караван идёт... Как то так.
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+2
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
27.11.2021 в 12:57
Як казав такий собі Бєлінський: жінка в Росії - це різновид домашньої тваринки. Журова не виняток.
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+5
-1
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kotіgorok (Чернiгiв)
27.11.2021 в 12:54
Еще ни одни, ни другие не вышли, а уже переживают :)
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0
-4
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ascent (Луксор)
27.11.2021 в 12:53
Если мы ставим перед собой цель добиться успеха на ЧМ, то если нужно будет там сыграть с Россией, то сыграем! Так, что все эти разговоры в пустоту.
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+4
-1
sasha_lv (Львів)
27.11.2021 в 12:49
Да пох на думку журової і їй подібним
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+6
-2
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С.Карпович. (Ланівці)
27.11.2021 в 12:47
Вона справді така недалека,чи прикидається.
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+4
-2
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Antolog (Одесса)
27.11.2021 в 12:37
Светлана Журова, пока вы и все остальные, не осознают одного единственного факта, что вы плюнули в душу самому близкому вам народу, из-за чего мы имеем войну на восточной части Украины, отобранный под шумок Крым, с вами не о чем разговаривать, не то что в футбол играть... Хотя, да, диалог нужно вести с теми россиянами, которые умеют думать, а их не мало, но меньшинство пока что... К сожалению ваша власть ведет с Украиной гибридную войну, если бы это была открытая война, думаю вас, как и большинство нас, уже бы не было на планете земля... Кто бы был победителем в третьей мировой - думаю хаос и очередное вымирание "динозавров"... У нас кроме геморроя в виде вас есть еще и внутренние паразиты, которые почти 30 лет высасывают из нашей страны все, в том числе к сожалению и здравый смысл общества. Похоже мы обречены к краху, ведь трудно быть здоровому организму когда все внутренние органы отказываются работать на благо здоровья общего тела...
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+8
-4
Acsakal (Kharkiv)
27.11.2021 в 12:51
Не поспішайте хоронити Україну, а краще прочитайте слова українського славня.
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+4
-3
avatar
ascent (Луксор)
27.11.2021 в 12:54
Минимум три раза утром и три раза вечером...
+2
-5
avatar
Cтепний воїн (Дике поле)
27.11.2021 в 12:36
Пережили бы. Тем более что это из рода фантастики. Каким образом рашка может победить, только через судью. Их сборная объективно слабая, это не та сборная что играла против Нидерландов. А сейчас рашку кидают в группы постоянно с Кипрами всякими. А когда дело доходит до норм соперников то сразу видно настоящий уровень.
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+6
-3
Acsakal (Kharkiv)
27.11.2021 в 12:59
Ніяких матчів зі спортсменами країни-агресора не має бути в принципі. Ви можете собі уявити в 1943 році товариську гру між червоноармійцями та вояками вермахта? А спільна команда кіберспортсменів - це взагалі ганьба та збочення, що заслуговує на карну відповідальність. Ця команда утворилась тільки тому, що її ніхто не бачив і не чув. Так само об'єднується і злочинність, коли утворює міжнародні злочинні синдікати.
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+2
0
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
27.11.2021 в 12:30
Если пацаки готовы пережить унижение Украиной их недосборной, то это их психологические травмы :)
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+7
-2
FC Energy (Новая Каховка)
27.11.2021 в 12:28
Сыграть можно, на нейтральном поле. Но! Кто возьмётся это организовать? Провокации будут 100%, драки, столкновения, на стадионе и за пределами. Кто захочет отвечать за последствия? Русские живут в своем розовом мирке, где агрессоры и провокаторы все вокруг, но не они сами. Шиза.
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+4
-4
aleksandrdre (Краматорск)
27.11.2021 в 12:22
Да мы бы на х..ю вертели эту сброд рашки их депутатов дупы ну и эту свету королеву руского минета тоже)))
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+6
-2
A.l.e.x. (Київ)
27.11.2021 в 12:18
Хай із нею Ванючіх пообіймається.
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+4
-2
avatar
Drovko (Lviv)
27.11.2021 в 12:17
Росіяни би точно не пережити перемогу України...Скабєєву, Жириновського, Соловйова і їм подібних....у них би інфаркт був.
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+7
-2
Не чесний президент (Полтава)
27.11.2021 в 11:59
А я нет!!! В смысле за русских!
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+2
-4
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kotіgorok (Чернiгiв)
27.11.2021 в 12:55
Ты за уззких? Какашин, перелогинься!
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+2
-1


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