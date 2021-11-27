Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Депутат Госдумы РФ о возможном матче Украина - Россия: Не уверена, что украинские болельщики готовы. Им не хотелось бы пережить победу России
Настолько уверены в своей мощности?
фото - УАФ, автор - Павло Кубанов
Депутат Госдумы РФ, член партии "Единая Россия" и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова поделилась мнением о том, мог ли состояться футбольный матч между сборными Украины и России:
“Если бы вы меня спросили года 3 назад, я бы ответила “Да”. Сейчас я не уверена, готова ли большинство населения Украины к такому противостоянию. Они будут готовы, если будут знать, что Украина выиграет, потому что пережить победу России в этом матче, конечно, болельщикам украинской сборной не хотелось бы.
Интересно, что в других видах спорта такой проблемы нет, ни в моем конькобежном спорте, ни в других. Приведу к пример киберспорт, где есть совместная команда украинцев и россиян. Молодежь выиграла чемпионат мира совместной командой. Считаю, что это серьезный вызов. В России к этому отнеслись очень позитивно.
Я сожалею, что украинский футболистам, которые играют за российские команды, не разрешают играть за сборную своей страны. Это очень неприятно. Наши болельщики всегда болеют за украинцев – 100%”, - сказала Журова.
Напомним, что сборные Украины и России всего дважды встречались в своей истории. Это было в отборе на ЧЕ-2000. Тогда "сине-желтые" победили в Киеве со счетом 3:2, а также завоевали ничью в Москве (1:1) благодаря легендарному голу Шевченко в ворота Филимонова.
Популярное сейчас
- Бывший тренер сборной Польши: Мы хотели попасть в Россию
- Скаут Серии А: Ярмоленко нужен для усиления атаки Дженоа
- Битва за бронзу в УПЛ, новый зачет Шевченко, Зинченко vs Ярмоленко. Что смотреть на выходных
- "За такие деньги могли найти специалиста и получше". Эксперт раскритиковал Де Дзерби
- "Закатали рукава": Уотфорд смешно подколол Роналду в твиттере
- Не могу назвать его мужчиной. Даша Савина высказалась про Дениса Попова