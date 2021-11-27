Депутат Госдумы РФ о возможном матче Украина - Россия: Не уверена, что украинские болельщики готовы. Им не хотелось бы пережить победу России

Депутат Госдумы РФ, член партии "Единая Россия" и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова поделилась мнением о том, мог ли состояться футбольный матч между сборными Украины и России:

“Если бы вы меня спросили года 3 назад, я бы ответила “Да”. Сейчас я не уверена, готова ли большинство населения Украины к такому противостоянию. Они будут готовы, если будут знать, что Украина выиграет, потому что пережить победу России в этом матче, конечно, болельщикам украинской сборной не хотелось бы.

Интересно, что в других видах спорта такой проблемы нет, ни в моем конькобежном спорте, ни в других. Приведу к пример киберспорт, где есть совместная команда украинцев и россиян. Молодежь выиграла чемпионат мира совместной командой. Считаю, что это серьезный вызов. В России к этому отнеслись очень позитивно.

Я сожалею, что украинский футболистам, которые играют за российские команды, не разрешают играть за сборную своей страны. Это очень неприятно. Наши болельщики всегда болеют за украинцев – 100%”, - сказала Журова.