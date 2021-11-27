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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Михалик: В 2009 мы были фаворитами против греков, а закончилось все плачевно. Давайте без шапкозакидательского настроения после жребия

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Он только расслабляет

Михалик: В 2009 мы были фаворитами против греков, а закончилось все плачевно. Давайте без шапкозакидательского настроения после жребия

Новина українською

Бывший игрок сборной Украины Тарас Михалик прокомментировал жеребьевку плей-офф отбора на Чемпионат мира-2022 в Катаре:

“Если откровенно, то мне не понравилось, что некоторые считают, что украинской сборной очень повезло со жребием.

Припоминается, похожая ситуация была и в 2009 году, когда главная команда страны, за которую я тогда выступал, в матчах плей-офф чемпионата мира выясняла отношения с греками. Тогда тоже большинство специалистов называли фаворитом нашу сборную. А закончилось все плачевно: ничья в гостях 0:0, поражение в Донецке 0:1 и о финальной части мирового форума пришлось забыть.

Поэтому давайте без эйфории, без шапкозакидательского настроения - это только расслабляет, тем более, что все должно решиться в одном матче и пройдет он в гостях. Нужно учесть еще и то, что поединок состоится в конце марта и в игровой практике мы будем уступать шотландцам. При подготовке на этот факт необходимо обратить первостепенное внимание. Как и на то, что много будет зависеть от бойцовских качеств.

Шотландская сборная, хотя и действует прямолинейно, но скоростная, заточена на атаку. И если дать слабинку, то неприятностей не избежать”, - сказал Михалик.

Напомним, что во время квалификации на Мундиаль-2010 Украина заняла второе место в группе, пропустив вперед только Англию. Правда, в стыковых матчах сине-желтые не забили ни одного гола грекам и пропустили именно их на Чемпионат мира в ЮАР.

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В статье: Украина Тарас Михалик Шотландия
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Комментарии (2)
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Запорізьке Торпедо (zp)
27.11.2021 в 14:55
Салпингидис, питор, меня еще в 2006м в Панатинаикосе зоипал
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Весела Дача (Кривий Ріг)
27.11.2021 в 14:26
Петуха забыли спросить.
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