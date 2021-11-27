Грозный: Зайдите завтра в храмы и поблагодарите Господа за такую жеребьевку

Украинский тренер и футбольный эксперт Вячеслав Грозный прокомментировал жеребьеву отбора на ЧМ-2022:

"Мы все с нетерпением, напряжением и надеждой ждали жеребьевку соперников нашей сборной. Если после нее кто-то будет ворчать и разглагольствовать, то я скажу: "не гневите Бога!" Он очень любит Украину и всегда нас поддерживает. Зайдите завтра в храмы всех вероисповеданий и поблагодарите Господа за все.

Кстати, в нашем квартете нету действующего чемпиона Европы сборной Италии и чемпиона Евро-2016 сборной Португалии. Также в квартете нету очень сильной сборной Польши с суперфорвардом Робертом Левандовски. Других неудобных для нас команд нету.

Также, я считаю, Португалия и Италия должны были находиться в разных четверках. Это было бы справедливо. Не считаю жеребьевку достаточно объективной в отношении Португалии и Италии. Наш квартет здесь не при чем. Мне кажется, Италия или Португалия, наверное, должны были поменяться местами с Швецией. Не более того.

Лично для нас это суперудачный жребий. И теперь нужно этим воспользоваться. Да, на Евро мы уступили Австрии. Но австрийцам в гостях нужно еще пройти сборную Уэльса, что мне представляется очень проблематичным. Мне кажется, Уэльс будет ближе к победе, чем Австрия. Валлийцы дома играют очень здорово.

На мой субъективно-патриотичный взгляд, мы наиболее сильная команда в этом квартете. И мы обязаны играть на чемпионате мира в Катаре. Мы это заслужили, не проиграв ни одного матча в своей отборочной группе, включая поединки с действующими чемпионами мира французами. Я не вижу проблемы в том, что оба матча мы играем в гостях. Нам это даже удобнее тактически. Почему? Потому что мы получаем очень много свободного пространства при быстрых атаках. А у нас очень быстрая, агрессивная команда, которая переходит из одной фазы игры в другую. Может быть, в этом аспекте у нас одна из лучших команд в Европе. Мы в гостях обыграли сборную Финляндии и сборную Боснии, которые претендовали на второе место в группе.

Безусловно, когда улягутся эмоции и страсти, начнется серьезная подготовка и аналитика к предстоящим матчам с учетом всех составляющих. Сейчас нет смысла говорить о Шотландии. До весны еще много времени. Мы играем в марте.

У нас есть реальный шанс, которым нужно максимально воспользоваться. Я, как и всегда, в это верю. Очень хочется видеть нашу сборную на чемпионате мира", - сказал Грозный.