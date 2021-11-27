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Национальная сборная Украины

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УЕФА официально установила дату матча отбора на ЧМ-2022 Шотландия – Украина

Национальная сборная Украины
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(3 голосов)

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УЕФА официально установила дату матча отбора на ЧМ-2022 Шотландия – Украина

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

УЕФА на официальном сайте опубликовала окончательный календарь матчей плей-офф квалификации на Чемпионат мира-2022 года.

Украина сыграет в 1/2 финала в гостях против Шотландии 24 марта 2022 года. Стартовый свисток по местному времени прозвучит в 19:45, по киевскому - в 21:45.

Отметим, что все полуфинальные матчи состоятся в одно время, за исключением поединка между Россией и Польшей. Он начнется быстрее: начало запланировано на 19:00 по киевскому времени (20:00 по московскому).

Решающие поединки пройдут 29 марта в 21:45 по Киеву. Здесь уже без исключений.

Напомним, что если сборная Украины победит Шотландию, то дальше встретится тоже в гостях с сильнейшей командой пары Уэльс – Австрия.

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В статье: Украина Шотландия
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Источник:
УЕФА

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Комментарии (3)
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Acsakal (Kharkiv)
27.11.2021 в 16:52
московіти як завжди - "особливі".
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oleg dynamo (львівська)
27.11.2021 в 16:08
а чого всі ігри в один час?це що якась збірна буде піддивлятись чи вигравати чи ні?та наоборот розкиньте по часу щоб максимальна к-сть людей могла переглянути пряму трансляцію....
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kalan-86 (Анкара)
27.11.2021 в 16:00
Матч начнётся быстрее? :)
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