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УЕФА официально установила дату матча отбора на ЧМ-2022 Шотландия – Украина
Все без изменений
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
УЕФА на официальном сайте опубликовала окончательный календарь матчей плей-офф квалификации на Чемпионат мира-2022 года.
Украина сыграет в 1/2 финала в гостях против Шотландии 24 марта 2022 года. Стартовый свисток по местному времени прозвучит в 19:45, по киевскому - в 21:45.
Отметим, что все полуфинальные матчи состоятся в одно время, за исключением поединка между Россией и Польшей. Он начнется быстрее: начало запланировано на 19:00 по киевскому времени (20:00 по московскому).
Решающие поединки пройдут 29 марта в 21:45 по Киеву. Здесь уже без исключений.
Напомним, что если сборная Украины победит Шотландию, то дальше встретится тоже в гостях с сильнейшей командой пары Уэльс – Австрия.
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