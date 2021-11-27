УЕФА официально установила дату матча отбора на ЧМ-2022 Шотландия – Украина

УЕФА на официальном сайте опубликовала окончательный календарь матчей плей-офф квалификации на Чемпионат мира-2022 года.

Украина сыграет в 1/2 финала в гостях против Шотландии 24 марта 2022 года. Стартовый свисток по местному времени прозвучит в 19:45, по киевскому - в 21:45.

Отметим, что все полуфинальные матчи состоятся в одно время, за исключением поединка между Россией и Польшей. Он начнется быстрее: начало запланировано на 19:00 по киевскому времени (20:00 по московскому).

Решающие поединки пройдут 29 марта в 21:45 по Киеву. Здесь уже без исключений.

Напомним, что если сборная Украины победит Шотландию, то дальше встретится тоже в гостях с сильнейшей командой пары Уэльс – Австрия.