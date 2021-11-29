Довбик: Лучше Шотландия, чем Португалия или Италия

Нападающий "Днепра-1" и сборной Украины Артем Довбик отреагировал на результаты жеребьевки плей-офф отбора ЧМ-2022, где "сине-желтые" сыграют с Шотландией.

"Там легких сборных не было, но все же лучше, чем Португалия или Италия.

Всё в наших руках. Будем надеяться, что победим и пройдем дальше", – цитирует Довбика пресс-служба "Днепра-1".