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Довбик: Лучше Шотландия, чем Португалия или Италия

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Форвард сборной Украины доволен итогами жеребьевки

Довбик: Лучше Шотландия, чем Португалия или Италия

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Днепра-1" и сборной Украины Артем Довбик отреагировал на результаты жеребьевки плей-офф отбора ЧМ-2022, где "сине-желтые" сыграют с Шотландией.

"Там легких сборных не было, но все же лучше, чем Португалия или Италия.

Всё в наших руках. Будем надеяться, что победим и пройдем дальше", – цитирует Довбика пресс-служба "Днепра-1".

Напомним, что матч Шотландия - Украина состоится 24 марта. В случае победы, за путевку в Катар "сине-желтые" встретятся с победителем пары Уэльс – Австрия.

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В статье: Украина Шотландия Артем Довбик
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Источник:
СК Днепр-1

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Комментарии (2)
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vadooo (Слатино)
29.11.2021 в 09:58
Реалист !
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0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
29.11.2021 в 09:38
Логічно...)
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