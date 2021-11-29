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Довбик: Лучше Шотландия, чем Португалия или Италия
Форвард сборной Украины доволен итогами жеребьевки
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Днепра-1" и сборной Украины Артем Довбик отреагировал на результаты жеребьевки плей-офф отбора ЧМ-2022, где "сине-желтые" сыграют с Шотландией.
"Там легких сборных не было, но все же лучше, чем Португалия или Италия.
Всё в наших руках. Будем надеяться, что победим и пройдем дальше", – цитирует Довбика пресс-служба "Днепра-1".
Напомним, что матч Шотландия - Украина состоится 24 марта. В случае победы, за путевку в Катар "сине-желтые" встретятся с победителем пары Уэльс – Австрия.
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