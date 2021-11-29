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Нагорняк: С Шотландией важно не проиграть на стандартах
Специалист оценил жеребьевку плей-офф квалификации ЧМ-2022
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Известный украинский тренер Сергей Нагорняк считает, что команде Александра Петракова по силам выйти на чемпионат мира. Напомним, что сборной Украины предстоит встретиться с командой Шотландии (24 марта).
В случае победы, за путевку в Катар национальная команда сыграет с победителем пары Уэльс – Австрия.
— Чего греха таить, жребий для сборной Украины получился хорошим. Нам не попались гранды европейского футбола Италия и Португалия. С Шотландией можно играть и нужно их обыгрывать. Конечно, никто не говорит, что будет легко, но сине-желтым по силам пройти этот барьер.
— В любом случае напрашивается вопрос о том, что этот поединок нужно проводить на выезде...
— Таков жребий, подопечным Александра Петракова в случае успеха, нужно будет и финальный матч играть в гостях, поэтому не стоит на этом акцентировать внимание, нужно настраиваться и биться до конца.
— В чем, на ваш взгляд, сильная сторона шотландцев?
— Важно не проиграть на стандартах. Шотландцы играют в силовой футбол, любят забрасывать мяч в штрафную, бороться, они хорошо действуют на втором этаже. Но, уверен, что Александр Петраков со своими помощниками правильно разберет сильные стороны противника.
— В случае успеха в матче с Шотландией мы можем попасть на австрийцев, которым, по сути, без шансов уступили на чемпионате Европы.
— Так вот и будет шанс поквитаться (улыбается). Это станет дополнительной мотивацией для сине-желтых. Но об этом думать рано, нужно выполнить первую задачу.
— У кого больше шансов на выход, так сказать, в финальный матч?
— Это, можно сказать, кубковые поединки, заранее определить фаворита нереально. Сейчас у всех сборных шансы равны. Тем не менее, меня воодушевляет уверенность нашего главного тренера, который сказал, что сборная Украины выйдет на чемпионат мира. Он верит в свою команду, а это главное, - сказал Нагорняк.
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