Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вацко: Для сборной большой минус то, что мы играем на выезде
Специалист оценил перспективы "сине-желтых" в матче с Шотландией
Скриншот: ТК Футбол
Украинский комментатор и эксперт программы "Великий футбол" Виктор Вацко высказался о перспективах сборной Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2022 против Шотландии.
"Я считаю, что для нас большой минус то, что мы играем на выезде. Одно дело играть против нейтральной Швеции, а другое дело, когда весь стадион будет болеть против тебя.
Я не склонен считать, что в этой паре будет явный фаворит и явный аутсайдер. Мы должны понимать, что в состоянии сборной Шотландии собраны футболисты играющие в АПЛ, которые привыкли и способны выдерживать интенсивный футбол. С этим у нас проблема.
Это будет тактическая дуэль. Мы должны поблагодарить Лотара Матеуса за этот жребий, нам повезло, что мы не попали на Италию и Португалию. Мы попали в четверку, где нет ярко выраженного фаворита, и там будет очень на тоненького", - сказал Вацко.
Популярное сейчас
- Смерть супер-клубов. Или как Криштиану и Месси увольняют своих тренеров
- Довбик - после 5:1 с Ворсклой: Показали свой лучший футбол
- Скромный Шахтер, ничья Шевченко, характер Реала. Главные новости за 28 ноября
- Сабо: Зачем нам Россия? Эти б###и, что они делают? Путин с ума сошел?
- Король Нидерландов лично отвез Фейенорд в Прагу на матч Лиги конференций
- "Закатали рукава": Уотфорд смешно подколол Роналду в твиттере