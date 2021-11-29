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Вацко: Для сборной большой минус то, что мы играем на выезде

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Специалист оценил перспективы "сине-желтых" в матче с Шотландией

Вацко: Для сборной большой минус то, что мы играем на выезде

Скриншот: ТК Футбол

Новина українською

Украинский комментатор и эксперт программы "Великий футбол" Виктор Вацко высказался о перспективах сборной Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2022 против Шотландии.

"Я считаю, что для нас большой минус то, что мы играем на выезде. Одно дело играть против нейтральной Швеции, а другое дело, когда весь стадион будет болеть против тебя.

Я не склонен считать, что в этой паре будет явный фаворит и явный аутсайдер. Мы должны понимать, что в состоянии сборной Шотландии собраны футболисты играющие в АПЛ, которые привыкли и способны выдерживать интенсивный футбол. С этим у нас проблема.

Это будет тактическая дуэль. Мы должны поблагодарить Лотара Матеуса за этот жребий, нам повезло, что мы не попали на Италию и Португалию. Мы попали в четверку, где нет ярко выраженного фаворита, и там будет очень на тоненького", - сказал Вацко.

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В статье: Украина Шотландия Виктор Вацко
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (4)
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Динамо-машина (Киев)
29.11.2021 в 13:44
Тем не менее в отборе мы обе свои победы добыли на выезде, причём над прямыми конкурентами. Так что не стоит унывать.
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аалекс ( Крым)
29.11.2021 в 13:43
Украина-явный фаворит, несмотря на выездную игру. Шотландию даже Россия выносила в отборе и дома и в гостях. Так что нужно настраиваться на финал(скорее всего с Австрией).
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ещё не специалист (Кривой Рог)
29.11.2021 в 13:35
в Шотландии говорят: спасибо Матеусу за Украину. в Украине говорят: спасибо Матеусу за Шотландию.
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vadooo (Слатино)
29.11.2021 в 13:24
Не завжди коту масниця
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