Вацко: Для сборной большой минус то, что мы играем на выезде

Украинский комментатор и эксперт программы "Великий футбол" Виктор Вацко высказался о перспективах сборной Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2022 против Шотландии.

"Я считаю, что для нас большой минус то, что мы играем на выезде. Одно дело играть против нейтральной Швеции, а другое дело, когда весь стадион будет болеть против тебя.

Я не склонен считать, что в этой паре будет явный фаворит и явный аутсайдер. Мы должны понимать, что в состоянии сборной Шотландии собраны футболисты играющие в АПЛ, которые привыкли и способны выдерживать интенсивный футбол. С этим у нас проблема.

Это будет тактическая дуэль. Мы должны поблагодарить Лотара Матеуса за этот жребий, нам повезло, что мы не попали на Италию и Португалию. Мы попали в четверку, где нет ярко выраженного фаворита, и там будет очень на тоненького", - сказал Вацко.