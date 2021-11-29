Леоненко: Не понимаю, чему радуемся? Почему мы считаем, что мы сильнее шотландцев?

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины , а ныне эксперт ТК "Футбол" Виктор Леоненко высказался о перспективах сборной Украины в матче отбора на ЧМ 2022 против Шотландии.

"Я, честно говоря, не понимаю, чему радуемся? Почему мы считаем, что мы сильнее шотландцев?", - заявил Леоненко.

Напомним, полуфиналы состоялся 24 марта 2022 года, а финалы - 29 марта. Из 12 сборных в мини-турнире на чемпионат мира поедет только три.