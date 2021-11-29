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Леоненко: Не понимаю, чему радуемся? Почему мы считаем, что мы сильнее шотландцев?
Есть и такая точка зрения
скриншот youtube
Экс-игрок "Динамо" и
"Я, честно говоря, не понимаю, чему радуемся? Почему мы считаем, что мы сильнее шотландцев?", - заявил Леоненко.
Напомним, полуфиналы состоялся 24 марта 2022 года, а финалы - 29 марта. Из 12 сборных в мини-турнире на чемпионат мира поедет только три.
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Источник:ТК Футбол
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Комментарии (7)
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