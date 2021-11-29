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Леоненко: Не понимаю, чему радуемся? Почему мы считаем, что мы сильнее шотландцев?

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Есть и такая точка зрения

Леоненко: Не понимаю, чему радуемся? Почему мы считаем, что мы сильнее шотландцев?

скриншот youtube

Новина українською

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины, а ныне эксперт ТК "Футбол" Виктор Леоненко высказался о перспективах сборной Украины в матче отбора на ЧМ 2022 против Шотландии.

"Я, честно говоря, не понимаю, чему радуемся? Почему мы считаем, что мы сильнее шотландцев?", - заявил Леоненко.

Напомним, полуфиналы состоялся 24 марта 2022 года, а финалы - 29 марта. Из 12 сборных в мини-турнире на чемпионат мира поедет только три.

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В статье: Украина Виктор Леоненко
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (7)
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Arthas (Севастополь)
29.11.2021 в 17:25
а експерт не похмелившись робить заяви )
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0
0
FCZK-1922 (Кировоград)
29.11.2021 в 17:13
А чем шотландцы сильнее нас?
Ответить
0
-2
Dimoncho (Kharkiv)
29.11.2021 в 17:11
у алкаша белочка началась, либо он просто не в курсе, какие были потенциальные соперники
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0
-1
KadimXa (Харьков)
29.11.2021 в 17:04
Леон совсем спился. Радуемся потому,что не Италия и Португалия с Шведами
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+2
-3
Caballero (DC)
29.11.2021 в 16:51
Віктор правий. Пора переривати це свято життя. Дякуємо, пане Віктор, що опустив всих на грішну землю.
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+3
-2
magnum power (БОМЖ)
29.11.2021 в 16:49
а шо там коты леона считают? порвали бы Италию и Португалию?
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+2
-1
avatar
Sandro (Kyiv)
29.11.2021 в 16:48
радуемся, что не будем играть с Италией
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+3
0


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