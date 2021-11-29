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Павелко: Есть мысли, чтобы сделать сборы национальной команды не в Украине, а в Британии
Сейчас прорабатываются варианты в этом направлении
Фейсбук Андрія Павелка/Автор невідомий
Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о планах подготовки
"Сейчас есть мысли, чтобы сделать сборы не в Украине, а в Британии – будем решать вместе с тренерским штабом. Сейчас администраторы будут отрабатывать варианты в этом плане.
Ну и уже туда в пятницу, к примеру, отправится команда и будет готовиться к игре. Нашей важной задачей будет то, чтобы наши болельщики попали на стадион в Глазго и поддерживали нашу команду", – сказал Павелко.
Напомним, что поединок состоится 24 марта.
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