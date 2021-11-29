Павелко: Есть мысли, чтобы сделать сборы национальной команды не в Украине, а в Британии

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о планах подготовки сборной Украины к матчу плей-офф ЧМ-2022 против Шотландии.

"Сейчас есть мысли, чтобы сделать сборы не в Украине, а в Британии – будем решать вместе с тренерским штабом. Сейчас администраторы будут отрабатывать варианты в этом плане.

Ну и уже туда в пятницу, к примеру, отправится команда и будет готовиться к игре. Нашей важной задачей будет то, чтобы наши болельщики попали на стадион в Глазго и поддерживали нашу команду", – сказал Павелко.