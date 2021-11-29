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Павелко: Есть мысли, чтобы сделать сборы национальной команды не в Украине, а в Британии

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

Сейчас прорабатываются варианты в этом направлении

Павелко: Есть мысли, чтобы сделать сборы национальной команды не в Украине, а в Британии

Фейсбук Андрія Павелка/Автор невідомий

Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о планах подготовки сборной Украины к матчу плей-офф ЧМ-2022 против Шотландии.

"Сейчас есть мысли, чтобы сделать сборы не в Украине, а в Британии – будем решать вместе с тренерским штабом. Сейчас администраторы будут отрабатывать варианты в этом плане.

Ну и уже туда в пятницу, к примеру, отправится команда и будет готовиться к игре. Нашей важной задачей будет то, чтобы наши болельщики попали на стадион в Глазго и поддерживали нашу команду", – сказал Павелко.

Напомним, что поединок состоится 24 марта.

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В статье: Украина Андрей Павелко УАФ
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (4)
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Цап-царап (Харків)
29.11.2021 в 23:18
Пилите Андрюща, пилите....
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0
0
dalexx (Украина)
29.11.2021 в 22:13
Один уже проводил трехнедельные сборы перед Евро. Игроки один другому осточертели.
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0
0
FC Energy (Новая Каховка)
29.11.2021 в 22:32
Нежные какие, а в клубах как уживаются? Психолог не нужен?
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+1
0
Tenma7 (Чернигов)
29.11.2021 в 21:41
Главное без жен...
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+1
0


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