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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Якубу: Если поступит предложение выступать за сборную Украины - с удовольствием приму его

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Но и за Гану выступать защитник также не против

Якубу: Если поступит предложение выступать за сборную Украины - с удовольствием приму его

Фото - ФК Ворскла / Автор невідомий

Новина українською

Ганский защитник "Ворсклы" Наджиб Якубу выразил готовность выступать за сборную Украины.

– Это правда, что вы хотите играть за сборную Украину?

– Да. Я очень люблю Украину. Я уже три года здесь. Если поступит такое предложение, с удовольствием приму его.

– Почему не за Гану?

– Потому что меня не зовут в Гану. Если позовут, конечно, соглашусь.

– А если станет выбор между Украиной и Ганой?

– Взвешу все "за" и "против". Наверное, выберу тот вариант, кто первым позовет. Украина – мой второй дом. Я здесь состоялся как профессиональный игрок. Я люблю и ценю Украину.

– Учите украинский язык?

– Украинский нет, но русский немного подучиваю. Более-менее понимаю, но говорить сложно.

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В статье: Ворскла (Полтава) Украина Наджиб Якубу
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Источник:
fanday

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Комментарии (3)
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Romerik (YNWA)
29.11.2021 в 23:16
Чорнобривець ти наш
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vgolovan (полтава)
29.11.2021 в 23:14
таких клоунов как якубу у нас и во второй лиге навалом
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Artemanat (Кривой Рог)
29.11.2021 в 22:57
Правый защитник для сборной
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0
-1


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