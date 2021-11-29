Якубу: Если поступит предложение выступать за сборную Украины - с удовольствием приму его

Ганский защитник "Ворсклы" Наджиб Якубу выразил готовность выступать за сборную Украины .

– Это правда, что вы хотите играть за сборную Украину?

– Да. Я очень люблю Украину. Я уже три года здесь. Если поступит такое предложение, с удовольствием приму его.

– Почему не за Гану?

– Потому что меня не зовут в Гану. Если позовут, конечно, соглашусь.

– А если станет выбор между Украиной и Ганой?

– Взвешу все "за" и "против". Наверное, выберу тот вариант, кто первым позовет. Украина – мой второй дом. Я здесь состоялся как профессиональный игрок. Я люблю и ценю Украину.

– Учите украинский язык?

– Украинский нет, но русский немного подучиваю. Более-менее понимаю, но говорить сложно.