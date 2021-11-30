  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Сборная Италии рассматривает Украину и Россию в качестве спарринг-партнера
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборная Италии рассматривает Украину и Россию в качестве спарринг-партнера

Национальная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Роберто Манчини в конце января хочет провести тренировочный сбор

Сборная Италии рассматривает Украину и Россию в качестве спарринг-партнера

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини настоятельно просит свою федерацию организовать с 28 по 31 января 2022 года краткосрочный сбор с проведением контрольного матча. Заметим, что серия А уйдет на паузу с 24 января по 4 февраля.

В качестве потенциального соперника по спаррингам в этот период Скуадры адзурры рассматриваются три других участника отборочных стыков ЧМ-2022 — Украина, Россия и Шотландия.

Пока Манчини не получил добро на проведение сбора, против которого может выступить местная лига, так что товарищеская игра пока не утверждена. Впрочем, отмечается, что если федерации смогут договориться, то матч, скорее всего, состоится либо во Флоренции, либо в Бергамо.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Италия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sport-express.ru

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
kalan-86 (Анкара)
30.11.2021 в 20:51
Если хотят поиграть в футбол, тогда конечно Украина, если хотят много борьбы тогда Шотландия, в случае если хотят забить много голов…ну тут все понятно.
Ответить
+2
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...