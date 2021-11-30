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Сборная Италии рассматривает Украину и Россию в качестве спарринг-партнера
Роберто Манчини в конце января хочет провести тренировочный сбор
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини настоятельно просит свою федерацию организовать с 28 по 31 января 2022 года краткосрочный сбор с проведением контрольного матча. Заметим, что серия А уйдет на паузу с 24 января по 4 февраля.
В качестве потенциального соперника по спаррингам в этот период Скуадры адзурры рассматриваются три других участника отборочных стыков ЧМ-2022 —
Пока Манчини не получил добро на проведение сбора, против которого может выступить местная лига, так что товарищеская игра пока не утверждена. Впрочем, отмечается, что если федерации смогут договориться, то матч, скорее всего, состоится либо во Флоренции, либо в Бергамо.
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