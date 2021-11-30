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Национальная сборная Украины

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Кузнецов: Уровень наших футболистов намного выше, чем у шотландской сборной

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Главное, чтобы не было недооценки соперника

Кузнецов: Уровень наших футболистов намного выше, чем у шотландской сборной

Фото: УАФ / Автор - Владимир Раснер

Новина українською

Известный в прошлом игрок киевского "Динамо" Олег Кузнецов рассказал, в чем видит преимущество сборной Украины над шотландцами, с которыми в марте 2022 года наши сыграют в полуфинальном стыковом матче за право пробиться на чемпионат мира.

"Уровень наших футболистов намного выше, чем у шотландской сборной. Многие из них в составах "Шахтера" и киевского "Динамо" регулярно играют в Лиге чемпионов и Лиге Европы. А еще у нас есть немало квалифицированных игроков, выступающих в сильных клубах Европы. В отличие от шотландцев, которые из зарубежных стран в основном выступают в соседней Англии.

Чтобы взять верх в матче с Шотландией, команде Александра Петракова важно не отходить от своих принципов ведения игры. Она должна играть в свойственной ей манере, никоим образом не подстраиваясь под соперника. Надеюсь, что сборная Украины будет играть первым номером, а не от обороны. Это наш козырь. Тем более, что у главной команды нашей страны на сегодняшний день есть хороший подбор футболистов атакующей линии", - сказал Кузнецов.

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В статье: Украина Шотландия Олег Кузнецов
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Комментарии (2)
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vgolovan (полтава)
30.11.2021 в 21:44
кажется что ты кузя немножко недооцениваеш шотландию
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0
-1
Maryan (Lviv)
30.11.2021 в 21:33
" переважно виступають у сусідній Англії." А тут варто було додати - в найсильнішому клубному чемпіонаті!
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0
0


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