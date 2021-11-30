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Кузнецов: Уровень наших футболистов намного выше, чем у шотландской сборной
Главное, чтобы не было недооценки соперника
Фото: УАФ / Автор - Владимир Раснер
Известный в прошлом игрок киевского "Динамо" Олег Кузнецов рассказал, в чем видит преимущество
"Уровень наших футболистов намного выше, чем у шотландской сборной. Многие из них в составах "Шахтера" и киевского "Динамо" регулярно играют в Лиге чемпионов и Лиге Европы. А еще у нас есть немало квалифицированных игроков, выступающих в сильных клубах Европы. В отличие от шотландцев, которые из зарубежных стран в основном выступают в соседней Англии.
Чтобы взять верх в матче с Шотландией, команде Александра Петракова важно не отходить от своих принципов ведения игры. Она должна играть в свойственной ей манере, никоим образом не подстраиваясь под соперника. Надеюсь, что сборная Украины будет играть первым номером, а не от обороны. Это наш козырь. Тем более, что у главной команды нашей страны на сегодняшний день есть хороший подбор футболистов атакующей линии", - сказал Кузнецов.
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