Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кузнецов: В футбольном плане шотландцы мало что умеют, но бьются все девяносто минут
Интересная характеристика игроков сборной Шотландии
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший игрок киевского "Динамо" и "Рейнджерс" из Глазго Олег Кузнецов поделился мнением о сборной Шотландии и футболе этой страны.
Напомним, что именно "тартановые" станут соперником
"Охарактеризовать главное качество шотландских футболистов можно одним словом — патриотизм. Я знаю, насколько престижно каждому из них защищать цвета своей страны. Помнится, в период восстановления после травмы мне приходилось долгое время тренироваться с молодежным составом. Я видел огромное желание этих ребят работать.
Молодые шотландцы, если попадают в большой футбол, то для них это очень многое значит. Каждый хочет играть либо за "Рейнджерс", либо за "Селтик", ну и, естественно, за сборную Шотландии. Может, в футбольном плане шотландцы не слишком конкурентоспособны — они мало играют за рубежом, в основном, в средних клубах английской Премьер-лиги или Чемпионшипа. Но когда выходят на поле, то вовсю проявляют свои бойцовские качества. Они мало что умеют, но бьются все девяносто минут!
Вообще сборная Шотландии по своему уровню относится к середнякам Европы, у этой страны не особо сильный чемпионат. В нем конкурируют максимум две-три команды, в основном "Рейнджерс" и "Селтик". Так что жеребьевка для сборной Украины, повторюсь, очень удачная. Единственное, что можно считать минусом для нас, так это то, что с Шотландией будем играть на выезде. У соперника может быть определенное преимущество. Но как бы там ни было, шотландцев в предстоящем матче плей-офф сборная Украины должна проходить", - сказал Кузнецов.
Популярное сейчас
- Семь игроков покинули Полесье
- Матч с Ворсклой ничему не научил Динамо. О чём говорить после 16 тура УПЛ
- Металлист далеко впереди, Кривбасс комфортно второй. Таблица Первой лиги по итогам 2021-го года
- Леоненко: Не понимаю, чему радуемся? Почему мы считаем, что мы сильнее шотландцев?
- Love is... Цыганков поделился фото со своей очаровательной девушкой. ФОТО
- Дополнительная мотивация. Обладатель Золотого мяча получит в подарок роскошные часы. ФОТО