Кузнецов: В футбольном плане шотландцы мало что умеют, но бьются все девяносто минут

Бывший игрок киевского "Динамо" и "Рейнджерс" из Глазго Олег Кузнецов поделился мнением о сборной Шотландии и футболе этой страны.

Напомним, что именно "тартановые" станут соперником сборной Украины в полуфинале стыковых матчей за право пробиться на ЧМ-2022.

"Охарактеризовать главное качество шотландских футболистов можно одним словом — патриотизм. Я знаю, насколько престижно каждому из них защищать цвета своей страны. Помнится, в период восстановления после травмы мне приходилось долгое время тренироваться с молодежным составом. Я видел огромное желание этих ребят работать.

Молодые шотландцы, если попадают в большой футбол, то для них это очень многое значит. Каждый хочет играть либо за "Рейнджерс", либо за "Селтик", ну и, естественно, за сборную Шотландии. Может, в футбольном плане шотландцы не слишком конкурентоспособны — они мало играют за рубежом, в основном, в средних клубах английской Премьер-лиги или Чемпионшипа. Но когда выходят на поле, то вовсю проявляют свои бойцовские качества. Они мало что умеют, но бьются все девяносто минут!

Вообще сборная Шотландии по своему уровню относится к середнякам Европы, у этой страны не особо сильный чемпионат. В нем конкурируют максимум две-три команды, в основном "Рейнджерс" и "Селтик". Так что жеребьевка для сборной Украины, повторюсь, очень удачная. Единственное, что можно считать минусом для нас, так это то, что с Шотландией будем играть на выезде. У соперника может быть определенное преимущество. Но как бы там ни было, шотландцев в предстоящем матче плей-офф сборная Украины должна проходить", - сказал Кузнецов.