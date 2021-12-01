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Шацких: Просто не надо кричать, как нам повезло с Шотландией
Шотландцы давно уже играют в современный футбол
фото - УАФ, автор - Павло Кубанов
Экс-форвард и экс-тренер киевского "Динамо" Максим Шацких прокомментировал итоги жеребьевки плей-офф раунда ЧМ-2022, где в полуфинале
"Жребий нормальный. Если бы попались Италия или Португалия, то было бы маловато шансов. А с такими сборными, как Уэльс, Чехия, Польша, Шотландия, мы, скажем так, одного уровня. Со всеми можно играть и проходить дальше. Но просто не надо кричать, как нам повезло. Во-первых, игра будет в Шотландии. Во-вторых, сейчас сборная Шотландии – это не та команда, которая была 10-15 лет назад. Шотландцы давно в достаточно современный футбол играют. Поэтому будет достаточно сложно играть с Шотландией.
Уэльс и Австрия? Эти сборные все плюс-минус ничем не сильнее и не слабее нашей сборной. Со всеми можно играть и добиваться той задачи, которая стоит перед сборной Украины", - сказал Шацких.
Напомним, что в полуфинальных и финальных противостояниях будет сыграно по одному матчу. Полуфиналы запланированы на 24 марта 2022 года, финалы – на 29 марта 2022 года.
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