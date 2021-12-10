Почему Петракову не место в сборной, даже если тот выведет Украину на Чемпионат мира

Александр Петраков проделал долгий путь до менеджера главной команды страны, видал всю иерархию национального футбола и может заслужить всеобщую любовь, если отправит команду в Катар. Но, недавно он выдал цитату: "Если бы Португалия и Италия, то было бы очень тяжело, можно сказать, было бы без шансов", – главный тренер не должен говорить подобные вещи, какими бы очевидными они не были. Потому что на ЧМ как раз будут Португалии, Италии и остальные. Эта фраза вновь обращает внимание на принципиальные недостатки Александра Васильевича как главного тренера сборной – вспыльчивость, излишние открытость и детскую непосредственность.

Хоть с ним и подписали полноценный контракт, вознаградив за выход в стыки, но Павелко уже нужно думать, кого пригласить, чтобы не опозориться, как с Ребровым в августе. Петраков вообще не человек для национальной сборной и никогда им не был. Объясняем, почему спустя три месяца это стало ну совсем очевидно.

Достижения Петракова с молодежкой безоговорочны, но это совсем другой уровень. Менеджеры юношеских команд редко в принципе находят себя в большом футболе, в особенности если речь идет о сборных. Восхищаться результатами молодежной команды "Динамо" в Лиге чемпионов можно сколько угодно, но реальность такова, что только в этом возрастном сегменте мы и можем взять верх над "Баварией".

Игроки из юношеских команд также редко добиваются успеха. В заявке на матч с Боснией был только один игрок из той самой сборной Петракова, с которой он взял ЧМ – Ризнык, вратарь. Да, выходил Сикан, да, заявляли Булецу, где-то в "Реале" просиживает карьеру Лунин… Футбол сборных в принципе специфичен: нужен результат здесь и сейчас, на короткой дистанции. Мало времени на сборы, большинство тренеров национальных команд нужны только чтобы готовить планы под конкретные матчи. С детьми же всё перечисленное только усугубляется. И вот УАФ ставит человека, который 20 лет тренировал юниоров, к рулю главной сборной. Что могло пойти не так?

Не так пошло многое, но для начала отдадим должное Александру Васильевичу за выход в стыковые матчи. Надеяться на первое место было бы беспросветной глупостью. Петраков дал то, что от команды ждали, и приятный бонус в виде ничьей с французами. Определенный карт-бланш также выдавался тренеру за достижения с молодежными командами, а победа в финале Чемпионата мира это вообще фантастика, которая не только поднимает престиж нашего футбола, но и саму страну лишний раз отправляет в заголовки. Поэтому нет никаких сомнений, что Александр Васильевич заслужил шанс поработать с главной командой. Другой вопрос в том, что этот шанс всё норовит как-нибудь выскользнуть у него из рук.

Петраков оказался абсолютно не готовым вести диалог со взрослыми футболистами. По причине чрезмерной открытости натуры, публичным стал конфликт с Малиновским, который развился, когда тот был лидером "Аталанты". Как бы тренер не видел состав и как бы на это не обижался футболист, подобное не должна знать вся страна, в особенности, когда проблемы остаются нерешенными. Подобные встряски негативно влияют на атмосферу в команде, которая и так была подорвана после трёх ничьих кряду. Да и в целом подобная открытость тренера напрягает: какая гарантия у остальных игроков, что менеджер не взболтнет лишнего, о том, что происходит внутри раздевалки? При Шевченко подобных ситуаций не возникало, наверное, потому что Андрей Николаевич знает эти тонкости, за годы игры и тренерства на взрослом уровне.

На первых порах к Петракову проникаешься, хочется слушать яркие и прямые ответы на вопросы – такой уж Александр Васильевич человек. Но после третьего интервью его становится слишком много. Тут тоже сказывается нехватка опыта – вокруг молодежных сборных просто нет такого количества внимания.

Ни с того, ни с сего он закрылся на пресс-конференции от вопросов журналистов и отвечал односложно, просто потому что обвинили в излишней открытости. Выглядит, как детская обида. Да и вести футболистов в церковь перед решающим матчем с Боснией – упование на удачу. Да, с Болгарами сборной просто не везло, но в предыдущих ничейных встречах винить фортуну – глупость. Пройди сборная этот этап на более серьезных "щах", эффект от победы был бы не такой смазанный. Страна верующая и подобный шаг мог быть воспринят нормально, если бы не шатающаяся репутация Александра Васильевича, которая в очередной раз результат медийной неграмотности менеджера.

С результатом все не так плохо, но вот с игрой – неочень. В плей-офф команда заскочила в последний вагон, дотянув решение турнирных вопросов до игры с боснийцами. То, что это слабо, не должно и обсуждаться. Вопрос можно было решить гораздо раньше – не играй вничью с казахами и первый матч с боснийцами. Позитивный результат только один – встреча с французами, где сборная выехала на индивидуальном мастерстве Шапаренко и везении у своих ворот. В остальном – уже упомянутые ничьи с Боснией и Казахстаном, которых не должно было быть, и победный отскок против финнов – команда Петракова создала на треть гола меньше, чем "филины" (xG 1,78 против 1,33 у Украины). Имеем всего две победы в 5 встречах.

Любопытно, что сборной Украины не везет в атаке ровно настолько, насколько везет в обороне. В заключительном матче группы боснийцы могли дважды наказывать в первом тайме, но реакция Бущана и удача оказались на нашей стороне. Примерно такие же по остроте моменты команда допускала в каждом матче отбора. Отсюда следует вопрос: что же все-таки строит Александр Васильевич в сборной?

Мы переигрываем по владению и статистике мертвых Боснию и Казахстан, но уступаем контратакующим финам. Допускаем множество моментов. Кажется, команда не разучилась держать мяч со слабыми противниками со времен Шевы, но четкого рисунка с более серьезними соперниками не видно. Когда Петраков только приходил, было ясно, что сборная будет обороняться с равными и более сильными оппонентами – в это он и играл с молодежкой, но вопрос в том, эффективно ли это? С финнами повезло, но не факт, что повезет с другими. У сборной Украины нет прыгучих центральных защитников (игры наших клубов в еврокубках и количество голов, пропущенных после навесов тому подтверждение), чтобы эффективно бороться с осадой, а скоростей Ярмоленко (как адресата большинства передач в атаку) недостаточно, чтобы стабильно карать на контратаках кого-то хоть немного сильнее Финляндии.

Какой бы тяжелой на Евро не была сборная Андрея Шевченко, но это команда, которой 5 лет прививали определенный стиль. Из такой резкой смены вектора ничего не выйдет, к тому же, не совсем ясно какой вообще у Петракова вектор. Сперва он использовал привычную себе схему с тремя центральными защитниками, а затем откатился к настройкам, которые сборной задал ещё Андрей Николаевич. Гибкость? Возможно. Но в исполнении Петракова это было больше похоже на попытку выгрести черпаком воду из “Титаника”, сохранив его на плаву. Целесообразным и обдуманным казалось назначения Сергея Реброва, проповедующего подобный с Шевой стиль, но УАФ продемонстрировали феерический непрофессионализм, не сумев договориться с "Аль-Айном".

Даже если Александр Васильевич выведет команду в Катар, его нужно снимать, платить остступные арабам и ставить Реброва. Петраков не человек для первой сборной, по крайней мере сейчас. Его однозначно закалили первые месяцы, но есть ощущение, что он все еще не понимает где находится. Александру Васильевичу будет открыта дорога в УПЛ, после вменяемых результатов со сборной и хочется, чтобы он продолжал набираться опыта в "большом футболе", но в национальную команду ему точно рано.