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УАФ не получала предложений от сборной Италии о проведении спарринга

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

Итальянцы рассматривали Украину в качестве спарринг-партнера

УАФ не получала предложений от сборной Италии о проведении спарринга

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Несколько дней назад появилась информация, что главный тренер сборной Италии Роберто Манчини хочет провести короткий сбор с 28-го по 31 января 2022 года для "скуадры адзурры".

Действующие чемпионы Европы надеются провести контрольный матч в этот период и рассматривают как возможных соперников сборные Украины, России и Шотландии.

По информации источника, на сегодняшний день в УАФ от итальянской федерации футбола предложений о проведении контрольного матча не поступало.

Напомним, команда Александра Петракова в полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2022 сыграет с Шотландией, а Италия померяется силами с Северной Македонией. Матчи пройдут 24 марта.

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В статье: Украина Италия
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Комментарии (2)
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Romerik (YNWA)
02.12.2021 в 15:00
З ким поміряється силами Італія? З португалією?
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Віктор Бокасса (Betwmount)
02.12.2021 в 14:58
А повинна була?
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