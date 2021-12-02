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УАФ не получала предложений от сборной Италии о проведении спарринга
Итальянцы рассматривали Украину в качестве спарринг-партнера
Фото Павла Кубанова - УАФ
Несколько дней назад появилась информация, что главный тренер сборной Италии Роберто Манчини хочет провести короткий сбор с 28-го по 31 января 2022 года для "скуадры адзурры".
Действующие чемпионы Европы надеются провести контрольный матч в этот период и рассматривают как возможных соперников сборные Украины, России и Шотландии.
По информации источника, на сегодняшний день в УАФ от итальянской федерации футбола предложений о проведении контрольного матча не поступало.
Напомним, команда Александра Петракова в полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2022 сыграет с Шотландией, а Италия померяется силами с Северной Македонией. Матчи пройдут 24 марта.
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