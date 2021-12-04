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Скрипник: Не считаю, что правильно совмещать должности в сборной и клубе
У специалиста была такая возможность
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник прокомментировал предложение стать наставником сборной Украины:
“ – После ухода Шевченко со сборной Украины вам предлагали возглавить национальную команду. Почему вы отказались?
– Во-первых, я на контракте у "Зари" Луганск.
– Насколько я знаю, президент “Зари” был готов позволить вам объединить эти должности.
– Спросите об этом лучше у него. Я не считаю, что правильно совмещать. Либо ты делаешь что-нибудь одно хорошее, или уже нет. Это неправильно. На этом дискуссия закончилась. Я стараюсь профессионально отрабатывать контракт. "Заря" Луганск – это то место, где я чувствую себя уверенно и хорошо. Горд, что тренирую сейчас эту команду.
То место, которое мы сейчас занимаем, тяжело защищать каждый год. Мы все равно стараемся. Та команда, которая у меня сейчас - лучшая в моей тренерской карьере. Недаром их называют "мужиками". Когда у них что-то не выходит, у них просыпается заряд. Меня это мотивирует еще больше предаваться работе. Я хочу ежедневно приходить на тренировку, чтобы увидеть игроков и снова с ними работать.
- Как считаете, у вас еще будет возможность поработать со сборной?
- Все может быть – это футбол, и загадывать здесь заранее нет смысла. Нет ничего невозможного”, – сказал Скрипник.
Напомним, что УАФ, отыскивая в августе этого года варианты главного тренера сборной Украины, рассматривала возможность приглашения Виктора Скрипника.
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