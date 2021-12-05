Шевченко – России, Зинченко – Швеции и паненка Милевского – Швейцарии. УАФ предлагает выбрать самый лучший гол в истории сборной Украины

Украинская ассоциация футбола к своему 30-летию запустила голосование, в котором болельщики могут выбрать самый лучший по их мнению гол среди десятки предложенных экспертным советом.

В перечень вошли как действительно красивые мячи, так и важные, которые тоже были не менее эффектными. Только два гола представляют прошлый век, остальные были забиты после 2000-го года.

УАФ сообщила, что сначала состоится первый этап, участие в котором можно принять в телеграмм-канале ассоциации. Видео со всеми забитыми голами пока можно посмотреть только там же.