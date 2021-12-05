  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Шевченко – России, Зинченко – Швеции и паненка Милевского – Швейцарии. УАФ предлагает выбрать самый лучший гол в истории сборной Украины
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шевченко – России, Зинченко – Швеции и паненка Милевского – Швейцарии. УАФ предлагает выбрать самый лучший гол в истории сборной Украины

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Каждый может присоединиться к опросу

Шевченко – России, Зинченко – Швеции и паненка Милевского – Швейцарии. УАФ предлагает выбрать самый лучший гол в истории сборной Украины

ТАСС

Новина українською

Украинская ассоциация футбола к своему 30-летию запустила голосование, в котором болельщики могут выбрать самый лучший по их мнению гол среди десятки предложенных экспертным советом.

В перечень вошли как действительно красивые мячи, так и важные, которые тоже были не менее эффектными. Только два гола представляют прошлый век, остальные были забиты после 2000-го года.

УАФ сообщила, что сначала состоится первый этап, участие в котором можно принять в телеграмм-канале ассоциации. Видео со всеми забитыми голами пока можно посмотреть только там же.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Ярмоленко Евгений Коноплянка Андрей Шевченко Артем Милевский Сергей Ребров Украина Иван Гецко Александр Горшков Александр Зинченко Виктор Цыганков УАФ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (9)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Footballers (Умань)
05.12.2021 в 17:02
Шевченко -що тут голосувати і так ясно
Ответить
0
-2
oda1979 (Запорожье)
05.12.2021 в 16:49
Португальцам. Когда 2-1 выиграли.
Ответить
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
05.12.2021 в 16:19
Шева как цапам.
Ответить
+2
-1
5ata4ok (Харьков)
05.12.2021 в 16:10
как по мне Ярмола или Зинченко (за него проголосовал), Гол Шевы лучше бы взяли в ворота Словении в стыках в первом матче или в ворота Норвегии,- гол в ворота России был одним из самых важных, но более курьезным из-за вратаря чем красивым.
Ответить
+1
-1
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
05.12.2021 в 16:09
Гол Шеви москалям. Це було суперово.
Ответить
+1
-1
Morphyk7 (Черновцы)
05.12.2021 в 16:40
Что было суперово? Неудавшийся навес? Вернее слишком удавшийся
Ответить
+2
-2
Ol-g (Одесса)
05.12.2021 в 16:54
Он бил в створ и не исключал, что Филимонов сможет отбить, а наши добьют.
+1
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
05.12.2021 в 17:16
Вася, какой навес? Шева сам сказал в интервью, что бил по воротам.
+1
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
05.12.2021 в 15:50
Ярмоленко Нідерландам у червні.
Ответить
+2
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...