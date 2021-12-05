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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Стало известно, когда Мудрик может получить дебютный вызов в сборную Украины

Национальная сборная Украины
(4 голосов)

Он это заслужил

Стало известно, когда Мудрик может получить дебютный вызов в сборную Украины

shakhtar.com

Новина українською

УАФ и тренерский штаб сборной Украины ведут организационную подготовку к стыковым поединкам отбора ЧМ-2022 против сборной Шотландии. Первый матч должен состояться 24 марта в Глазго.

Уже скоро начнется оформление британских виз для выезда украинской делегации в Шотландию. Есть большая вероятность того, что в расширенный список футболистов будет включен полузащитник донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик.

Кроме этого, Александр Петраков планирует привлечь ещё двух игроков из молодежной сборной Украины. Имена этих футболистов пока не известны.

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В статье: Национальная сборная Украины Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
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Источник:
meta-ratings.com.ua

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Комментарии (7)
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Dimoncho (Kharkiv)
05.12.2021 в 19:38
Чи не звезда)
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-1
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Elektrikc (Львів)
05.12.2021 в 19:37
Мудрик не підходить під стиль гри Петракова
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0
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
05.12.2021 в 19:37
Михась растёт!
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0
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
05.12.2021 в 19:30
А чим він "это заслужил"? Шахтар з групи ЛЧ вивів? Нашим колгоспам в УПЛ будь-хто забиває. Навіть Сєлєзньов.
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-2
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Elektrikc (Львів)
05.12.2021 в 19:38
Заслужив тим, що виграє конкуренцію у багатомільйонних бразильців.
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0
-1
Alex-696 (Немирів)
05.12.2021 в 19:42
У кого саме?
+1
0
Acsakal (Kharkiv)
05.12.2021 в 18:45
Судаков та Бондаренко. Вони реально тягнуть молодіжку. В ній ще багато важить Назаренко, але його наврядчи візьмуть.
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