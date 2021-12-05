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Стало известно, когда Мудрик может получить дебютный вызов в сборную Украины
Он это заслужил
shakhtar.com
УАФ и тренерский штаб сборной Украины ведут организационную подготовку к стыковым поединкам отбора ЧМ-2022 против сборной Шотландии. Первый матч должен состояться 24 марта в Глазго.
Уже скоро начнется оформление британских виз для выезда украинской делегации в Шотландию. Есть большая вероятность того, что в расширенный список футболистов будет включен полузащитник донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик.
Кроме этого, Александр Петраков планирует привлечь ещё двух игроков из молодежной сборной Украины. Имена этих футболистов пока не известны.
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