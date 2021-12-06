Коваленко: Рад, что Петраков обратил на меня внимание, чтобы я приехал в сборную

Украинский полузащитник "Специи" Виктор Коваленко поделился мнением о главном тренере сборной Александре Петракове.

– Петраков – в первую очередь очень хороший, добрый мужик, как говорится. Работать с ним – удовольствие. Он что говорит – так оно и есть. Я с ним работал в юношеской сборной, сейчас в национальной. Рад за него, что выпал шанс тренировать национальную сборную. Рад, что он обратил на меня внимание, чтобы я приехал в сборную.

– У него были моменты, когда был малословным на пресс-конференции, когда говорил на журналистов, был очень открытым. Какие у тебя были впечатления от этого?

– На его месте, я тоже могу общаться с журналистами, если захочу – могу 18 или 20 слов сказать. Это уже каждый человек решает. Посмотрели, прошло уже, следующий матч – он дал результат. Уже потом всем журналистам нормально рассказал и много слов было. Это жизнь. Думаю, это нужно принять с улыбкой.

– Он сильно изменился с тех пор, как тренировал юношеские команды?

– Если честно, нет. Помню, всегда к нему можно подойти поговорить. Он открытый человек, таким и остался, – сказал Коваленко.