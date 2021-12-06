Президент Украины посетит 30-летний юбилей УАФ - СМИ

9 декабря Украинская ассоциация футбола планирует отметить свой 30-летний юбилей.

Как сообщает Meta-ratings.com.ua, ожидается присутствие на торжественном мероприятии приглашенных первых лиц нашей страны, в том числе Президента Украины Владимира Зеленского. Глава государства дал свое предварительное согласие на посещение юбилея.

Также приглашения в Киев получили президент УЕФА Александер Чеферин и руководители одиннадцати европейских ассоциаций, среди которых нет представителя России.

Ожидается в общей сложности присутствие тридцати высоких гостей из УЕФА, ФИФА и ФИФ Про (организация, представляющая интересы профессиональных футболистов).

Во время мероприятия, посвященного юбилею УАФ, награды за развитие футбола в стране должны получить Анатолий Демьяненко, Алексей Михайличенко, Александр Петраков и ряд других известных личностей.