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Президент Украины посетит 30-летний юбилей УАФ - СМИ

Национальная сборная Украины
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(2 голосов)

Также приглашения получил руководитель УЕФА Александер Чеферин

Президент Украины посетит 30-летний юбилей УАФ - СМИ

instagram.com/zelenskiy_official

Новина українською

9 декабря Украинская ассоциация футбола планирует отметить свой 30-летний юбилей.

Как сообщает Meta-ratings.com.ua, ожидается присутствие на торжественном мероприятии приглашенных первых лиц нашей страны, в том числе Президента Украины Владимира Зеленского. Глава государства дал свое предварительное согласие на посещение юбилея.

Также приглашения в Киев получили президент УЕФА Александер Чеферин и руководители одиннадцати европейских ассоциаций, среди которых нет представителя России.

Ожидается в общей сложности присутствие тридцати высоких гостей из УЕФА, ФИФА и ФИФ Про (организация, представляющая интересы профессиональных футболистов).

Во время мероприятия, посвященного юбилею УАФ, награды за развитие футбола в стране должны получить Анатолий Демьяненко, Алексей Михайличенко, Александр Петраков и ряд других известных личностей.

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В статье: Александер Чеферин Владимир Зеленский УАФ
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Источник:
Meta-Ratings

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Комментарии (6)
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Рівнянин (Рівне)
06.12.2021 в 17:16
Вас, всіх запеклих коментаторів, колись попустить,а якщо не попустить,ну тоді спаралізує.Є три символи Держави:Герб,Прапор,Президент.Неповага до державних символів,свідчить тільки про ваше маральне каліцтво.
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0
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
06.12.2021 в 17:25
Це яку треба мати "мараль", щоб януковича з зеленським поважати?
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0
0
A.l.e.x. (Київ)
06.12.2021 в 15:23
Яке може бути відвідування ювілея футболу, якщо минуло тижня цей же зрадник своїм брехливим наркоманським ротом брехав про держпереворот???
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+2
-3
Hanter44 (Baburka)
06.12.2021 в 15:04
И что ему там надо? Очередной видосик?
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+2
-4
Olegyurchak (Хмельницький )
06.12.2021 в 14:55
Воно має таке саме відношення до футболу як і до політики. Клоун.
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+3
-4
Soccerman (Москва)
06.12.2021 в 14:43
ze чмо
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+4
-5


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