Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Президент Украины посетит 30-летний юбилей УАФ - СМИ
Также приглашения получил руководитель УЕФА Александер Чеферин
instagram.com/zelenskiy_official
9 декабря Украинская ассоциация футбола планирует отметить свой 30-летний юбилей.
Как сообщает Meta-ratings.com.ua, ожидается присутствие на торжественном мероприятии приглашенных первых лиц нашей страны, в том числе Президента Украины Владимира Зеленского. Глава государства дал свое предварительное согласие на посещение юбилея.
Также приглашения в Киев получили президент УЕФА Александер Чеферин и руководители одиннадцати европейских ассоциаций, среди которых нет представителя России.
Ожидается в общей сложности присутствие тридцати высоких гостей из УЕФА, ФИФА и ФИФ Про (организация, представляющая интересы профессиональных футболистов).
Во время мероприятия, посвященного юбилею УАФ, награды за развитие футбола в стране должны получить Анатолий Демьяненко, Алексей Михайличенко, Александр Петраков и ряд других известных личностей.
Популярное сейчас
- "Работаю грузчиком в супермаркете". Экс-игрок сборной хотел бы вернуться в футбол
- Швабра в помощь. Эпичная история о том, как в Израиле лайнсмены забыли на матч флажки
- Шахтер может включить в сделку по трансферу Бога одного из своих лидеров
- Коваленко: Рад, что Петраков обратил на меня внимание, чтобы я приехал в сборную
- "Для меня это не было новым, но было очень интересно" - Пятов рассказал о своих съемках в кино
- Love is... Цыганков поделился фото со своей очаровательной девушкой. ФОТО