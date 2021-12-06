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Источник: В мартовской заявке сборной Украины ожидаются два абсолютных новичка
Прогнозируемые фамилии
Фото Павла Кубанова - УАФ
Журналист телеканалов Футбол 1/2/3 Игорь Бурбас заявил о том, что на мартовский сбор
"В разговоре с Мудриком Петраков сообщил, что намерен привлечь игрока на следующий сбор национальной команды. В целом же в январе делегация УАФ будет подавать заявки на получение британских виз. В расширенном списке среди 36 игроков 2 абсолютных новичка. Кроме Мудрика, это еще Гуцуляк", — написал Бурбас.
Напомним, что в рамках плей-офф отборочного турнира ЧМ-2022 сборная Украины сыграет на выезде с Шотландией. Этот поединок состоится 24 марта следующего года. В случае, если украинцы пройдут Шотландию, они выйдут на победителя пары Уэльс-Австрия.
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