Источник: В мартовской заявке сборной Украины ожидаются два абсолютных новичка

Журналист телеканалов Футбол 1/2/3 Игорь Бурбас заявил о том, что на мартовский сбор сборной Украины будут вызваны два новичка. Это Михаил Мудрик из "Шахтера" и Алексей Гуцуляк из "Днепра-1".

"В разговоре с Мудриком Петраков сообщил, что намерен привлечь игрока на следующий сбор национальной команды. В целом же в январе делегация УАФ будет подавать заявки на получение британских виз. В расширенном списке среди 36 игроков 2 абсолютных новичка. Кроме Мудрика, это еще Гуцуляк", — написал Бурбас.

Напомним, что в рамках плей-офф отборочного турнира ЧМ-2022 сборная Украины сыграет на выезде с Шотландией. Этот поединок состоится 24 марта следующего года. В случае, если украинцы пройдут Шотландию, они выйдут на победителя пары Уэльс-Австрия.