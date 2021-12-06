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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Источник: В мартовской заявке сборной Украины ожидаются два абсолютных новичка

Национальная сборная Украины
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Источник: В мартовской заявке сборной Украины ожидаются два абсолютных новичка

Фото Павла Кубанова - УАФ

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Журналист телеканалов Футбол 1/2/3 Игорь Бурбас заявил о том, что на мартовский сбор сборной Украины будут вызваны два новичка. Это Михаил Мудрик из "Шахтера" и Алексей Гуцуляк из "Днепра-1".

"В разговоре с Мудриком Петраков сообщил, что намерен привлечь игрока на следующий сбор национальной команды. В целом же в январе делегация УАФ будет подавать заявки на получение британских виз. В расширенном списке среди 36 игроков 2 абсолютных новичка. Кроме Мудрика, это еще Гуцуляк", — написал Бурбас.

Напомним, что в рамках плей-офф отборочного турнира ЧМ-2022 сборная Украины сыграет на выезде с Шотландией. Этот поединок состоится 24 марта следующего года. В случае, если украинцы пройдут Шотландию, они выйдут на победителя пары Уэльс-Австрия.

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В статье: Украина Шахтер (Донецк) Алексей Гуцуляк СК Днепр-1 Михаил Мудрик Игорь Бурбас
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Комментарии (3)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
06.12.2021 в 22:47
Мудрик це шматок розпіареного лайна
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alex.belogubko (одесса)
06.12.2021 в 21:59
возьмите супер вратаря с ДК2 КУЧЕРУКА и помощником тренера Мороза
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pofiq 50 (Олександрія)
06.12.2021 в 21:43
Мудрик то так,а Гуцуляк дубина..
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